Apple začne jablíčkářům prodávat použité originální díly pro opravy iPhonů

Apple dnes oznámil chystané vylepšení stávajících opravárenských procesů v rámci samoobslužných oprav, které zákazníkům a nezávislým poskytovatelům oprav umožní při opravách používat použité díly Apple. Nový proces, který začne u vybraných modelů iPhonů letos na podzim, je navržen tak, aby zachoval soukromí, bezpečnost a ochranu uživatele iPhonu a zároveň nabídl zákazníkům více možností, zvýšil životnost produktu a minimalizoval dopad opravy na životní prostředí. Použité originální díly Apple budou nyní využívat výhod plné funkčnosti a bezpečnosti, které poskytuje původní tovární kalibrace, stejně jako nové originální díly Apple.

„Ve společnosti Apple neustále hledáme nové způsoby, jak našim zákazníkům poskytnout co nejlepší zážitek a zároveň snížit dopad, který máme na planetu, a klíčovou součástí toho je navrhování produktů, které vydrží,“ řekl John Ternus, senior viceprezident společnosti Apple pro hardwarové inženýrství. „Poslední dva roky týmy napříč společností Apple inovují design a výrobu produktů, aby podporovaly opravy pomocí použitých dílů Apple, které neohrozí bezpečnost, zabezpečení ani soukromí uživatelů. Jsme rádi, že tímto nejnovějším rozšířením našeho programu oprav můžeme našim zákazníkům nabídnout ještě větší výběr a pohodlí a zároveň přispět k prodloužení životnosti našich produktů a jejich součástí.“

Proces potvrzení, zda je opravovaný díl pravý, a shromažďování informací o dílu – často označovaný jako „párování“ – je zásadní pro ochranu soukromí, zabezpečení a bezpečnosti iPhonu. Týmy společnosti Apple v posledních dvou letech usilovně pracovaly na tom, aby umožnily opětovné použití dílů, jako jsou biometrické snímače používané pro Face ID nebo Touch ID, a od letošního podzimu bude kalibrace originálních dílů Apple, nových i použitých, probíhat na zařízení po instalaci dílu. Budoucí verze iPhonu budou navíc obsahovat podporu pro použité biometrické snímače. A aby se zjednodušil proces opravy, zákazníci a poskytovatelé služeb již nebudou muset při objednávání dílů v samoobslužném obchodě pro opravy, které nezahrnují výměnu logické desky, uvádět sériové číslo zařízení.

Apple také rozšíří oblíbenou funkci aktivačního zámku na díly iPhonu, aby zabránil rozebírání kradených iPhonů na součástky. Tato funkce, kterou si vyžádali zákazníci a zástupci orgánů činných v trestním řízení, byla navržena tak, aby omezila krádeže iPhonů tím, že zablokuje opětovnou aktivaci ztraceného nebo ukradeného iPhonu. Pokud opravované zařízení zjistí, že podporovaný díl byl získán z jiného zařízení se zapnutým blokováním aktivace nebo režimem ztráty, budou možnosti kalibrace tohoto dílu omezeny.

S rostoucí životností zařízení je podle společnosti Apple důležité, aby měl druhý nebo třetí majitel zařízení přístup k úplné historii dílů a oprav. Díky historii dílů a servisu, která se nachází v Nastavení v systému iOS, je Apple jedinou společností vyrábějící chytré telefony, která majitelům transparentně ukazuje, zda bylo jejich zařízení opravováno, a poskytuje informace o použitých dílech. Letos na podzim Apple rozšíří Historii dílů a servisu tak, aby navíc ukazovala, zda je díl nový nebo použitý originální díl Apple.

Toto chystané vylepšení opravárenských procesů společnosti Apple je dalším krokem vpřed v úsilí společnosti o zlepšení přístupu k bezpečným a cenově dostupným opravám. Za posledních pět let společnost Apple téměř zdvojnásobila počet servisních míst s přístupem k originálním dílům Apple, nástrojům a školením na více než 10 000 nezávislých poskytovatelů oprav a autorizovaných poskytovatelů servisu Apple. Těm, kteří mají příslušné zkušenosti s opravami elektronických zařízení, poskytuje služba Self Service Repair přístup k návodům, originálním dílům Apple a nástrojům používaným v prodejnách Apple Store a u autorizovaných poskytovatelů služeb Apple. Služba Self Service Repair, která byla spuštěna v roce 2022, nyní podporuje 40 produktů Apple ve 33 zemích a oblastech a 24 jazycích. Dostupná je i v České republice a více se o ní dozvíte zde.