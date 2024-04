Staňte se beta testery aplikace Mapy.cz a dostaňte se s předstihem k novým funkcím!

Pokud jste fanoušky mapové aplikace Mapy.cz, máme pro vás vynikající zprávu. Vývojáři této oblíbené aplikace totiž spustili nábor do beta testování, do kterého se může z iPhonu přihlásit prakticky kdokoliv. Láká-li vás tedy účast v něm, není nad čím váhat. Jednak tím pomůžete vaši oblíbenou aplikaci zlepšit a jednak budete mít přístup k novým funkcím mezi prvními.

Jak se stát beta testerem Mapy.cz

Jediné, co stačí pro zapojení se do beta testování udělat, je navštívit tento odkaz. Ten vás přesměruje na mikrostránku aplikace Mapy.cz na TestFlightu, tedy v testovacím systému, který využívají vývojáři pro vyzkoušení jejich aplikací před jejich vpuštěním do App Store. Pokud pak aplikaci TestFlight v iPhonu nemáte, z odkazu budete nasměrování do App Store pro její stažení. To je samozřejmě zcela bezplatné, stejně jako je zdarma beta testování aplikace Mapy.cz

Jakmile se „proklikáte“ celým TestFlightem, nainstaluje se vám do iPhonu beta verze aplikace Mapy.cz. V případě, že máte v telefonu již Mapy.cz nainstalované, je třeba potvrdit jejich přeinstalaci na betu. Pokud ne, stáhne se vám do iPhone přímo beta. Že se jedná o betu pak poznáte tak, že vedle názvu aplikace uvidíte žlutou tečku. Pokud vás tedy zajímá, jaké to je pomáhat s testováním aplikace, kdy například můžete vývojářům posílat screenshoty s chybami a tak podobně, máte nyní jedinečnou šanci si to vyzkoušet. Stejně tak je super, že se člověk dostane s předstihem k různým novým funkcím a seznámí se s nimi ještě dřív, než je Mapy.cz nasadí oficiálně.