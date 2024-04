Vzniká revoluční „antivirus“ pro iPhony a Macy. Od Applu jej však nečekejte

Přijde vám, že je pro Macy a iPhony k dispozici málo kvalitních bezpečnostních softwarů pro jejich ochranu? Nejste sami. Tentýž pocit mají totiž nyní i dva bývalí softwaroví experti Applu, kteří se v něm zabývali kyberbezpečností. Ti se proto nyní rozhodli založit startup s názvem DoubleYou, který se bude právě na bezpečnost Apple produktů jako takových zaměřovat a to poměrně zajímavou formou.

Za startupem stojí konkrétně Patrick Wardle a Michail Sasonkin, dva dlouholetí kamarádi a zároveň velmi zkušení bezpečnostní experti s perfektní znalostí iOS a macOS. Při jednom ze svých rozhovorů v minulosti si měli dle svých slov uvědomit, že pro macOS a iOS existuje vlastně jen velmi málo bezpečnostních produktů a to i přesto, že hackerské útoky na tato zařízení pomalu ale jistě sílí. Právě z tohoto důvodu se proto rozhodli založit startup, který bude dle jejich slov využívat techniky, které často používají hackeři k útokům na OS Applu, avšak tak, aby těmto útokům naopak zabránili.

Vývojáři v současnosti pracují na zcela unikátní metodě pro analýzu všech procesor v macOS a iOS, která má sloužit pro detekci a následné zablokování jakéhokoliv nedůvěryhodného kódu, popřípadě pro monitorování a bloková. Tento nástroj by měl být následně implementovatelný do antivirových softwarů, které by byly schopné díky tomu potlačit všechna případná rizika. Jak úspěšná dvojice z Applu ve svém startupu bude ale ukáže ve výsledku až čas. Přeci jen, zatím jsou na úplném začátku své cesty.