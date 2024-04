V Bratislavě vykradli iSTYLE, už podruhé za půl roku

V noci ze 22. na 23. duben vykradli v bratislavském obchodním centru Central prodejnu Apple Premium Resellera iSTYLE. Že vám je tato prodejna v souvislosti s vykradením povědomá? Není se čemu divit. Tu stejnou prodejnu totiž vykradli zloději na konci ledna letošního roku, přičemž se zdá, že nyní použili stejnou „taktiku“ jako minule. Podle fotek z místa totiž zloději vnikli do prodejny poté, co rozbili její skleněnou přední stěnu. Kolik toho odnesli tentokrát nicméně zatím k dispozici není. Samotný iStyle na svém instagramovém profilu informoval jen o tom, že z technických důvodů dnes pobočku neotevře.



Zda se jedná o stejné zloděje, kteří měli vykradení obchodu na svědomí už v lednu, či se jedná o „nováčky“ nelze v tuto chvíli říci. Faktem však je, že jelikož budou nyní ukradená Apple zařízení na Slovensku jednoduše dohledatelná pomocí IMEI a tedy by si pro ně policie po aktivaci mohla rychle přijít, je pravděpodobné, že je zloději již prodali za hranice, kde jsou pro slovenskou policii prakticky nevystopovatelné. Jelikož však budou zaneseny do databáze kradených zařízení i u Applu, v případě opravy v autorizovaném servisu kdekoliv na světě by se na tuto skutečnost přišlo a celá vyšetřovací mašinérie by se rozjela opět naplno. Narazíte-li tedy v současnosti na inzeráty s podezřele nízkou cenou dosud nevybalených Apple produktů, raději si nechte zajít chuť.