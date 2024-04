Jablíčkáři proklínané FineWoven příslušenství možná ještě neřeklo poslední slovo

Když Apple představil loni na podzim jeho zbrusu nový materiál FineWoven, kterým chtěl nahradil příslušenství z pravé kůže, nejednoho jablíčkáře touto novinkou velmi zaujal. Poměrně rychle se však začalo ukazovat, že se z jeho strany jedná spíš o krok vedle, jelikož v porovnání s kůží není FineWoven ani zdaleka tak odolný a to jak proti poškrábání, tak třeba ni proti skvrnám od nejrůznějších tekutin a tak podobně. Kritika FineWoven příslušenství je tak intenzivní, že měla podle leakera Kotsunamiho Apple přimět k tomu, aby u iPhonů 16 (Pro) už s příslušenstvím z tohoto materiálu nepočítal, o čemž jsme vás informovali v neděli. Jak se však nyní zdá, poslední slovo ještě FineWoven dost možná neřekl.

Tentýž leaker, co před pár dny odhalil plány Applu ohledně odpískání FineWoven materiálu, na svém účtu na X nyní doplnil, že jedno oživení tohoto typu příslušenství ještě podle všeho v plánu je. Konkrétně má Apple uvažovat o vydání nových barevných variant FineWoven krytů a řemínků pro iPhony 15 (Pro) a Apple Watch Series 9. Jednalo by se konkrétně o jakousi jarně-letní edici příslušenství s tím, že nové barvy by byly zároveň tím posledním, co by Apple u FineWoven jako takového vytvořil. Od podzimu a iPhonů 16 (Pro) s ním už totiž počítat nemá, přičemž v současnosti hledá náhradu, za kterou by FineWoven vyměnil ve snaze nabízet ekologické a etické příslušenství. Kdy přesně by se mohly nové barevné varianty FineWoven ukázat můžeme sice zatím jen hádat, teoreticky by se tak mohlo stát už v květnu spolu s novými iPady, potažmo až v červnu na WWDC.