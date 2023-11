Jak mi originální MagSafe nabíječka po měsíci zničila FineWoven obal

Už dlouhé roky nabíjím iPhone přes noc pomocí originální MagSafe nabíječky. Vím, že to není nejšetrnější možnost nabíjení, ale telefon měním rok co rok a degradace baterie během jednoho roku není tak výrazná, aby stálo za to připravit se o pohodlnost v podobě MagSafe. Dnes je tomu měsíc od chvíle, kdy jsem na svůj iPhone poprvé nasadil Apple FineWoven Case a proto je na čase, podívat se, jak je na tom kryt po měsíci používání. Ať už je to tím, že si na věci dávám pozor nebo tím, že zkrátka některá videa na YouTube o tom, jak se obal ničí i špatným pohledem, jsou nesmysl, co se mechanického opotřebování týká, je můj obal stále jako nový. Tedy až na jednu dost podstatnou výjimku týkající se právě používání MagSafe nabíječky.

Ještě jednou raději zdůrazňuji, že nabíječka je originální MagSafe nabíječka z dílny Applu a použil jsem ji zhruba 30x za poslední měsíc, protože nabíjím každou noc. Na výsledek toho, jak po měsíci používání MagSafe nabíječky vypadá FineWoven obal, se můžete podívat sami v následující galerii.

Obal jsem zkoušel umývat mýdlovou vodou, ale výsledek je nulový. Zkrátka je zničena barva nebo struktura materiálu a kolečko nezmizí ani když jej opakovaně umyjete. Apple si zkrátka příliš s testováním hlavu nelámal a tak můžete za měsíc používání originální obal za 1790Kč hodit do koše.