Recenze Apple FineWoven Case: Tímto Apple nahradil kůži?

Ačkoliv rozhodne nejsem vegetarián, nesmyslné zabíjení zvířat a obzvlášť jejich týrání je to poslední, co bych podporoval. Sami už roky kupujeme pouze bio maso a snažíme se opravdu hledět na to, jak je se zvířaty zacházeno. Právě v tomto duchu rozděluji i konežené produkty. Jedna věc je kožená taska od nějakého známého módního domu, kterou si kupujete na půl života a druhá věc je obal na telefon, který za rok zahodíte a koupíte si nový a právě proto jsem příchod FineWoven obalů od Applu a nahrazení kůže přivítal. Posledních 14 dní jsem měl na svém iPhone pouze FineWoven obal a my se nyní pojďme společně podívat na to, jak obstál a jak vypadal první a čtrnáctý den používání.

Protože mi za posledních deset let prošlo pod rukama snad tisíce různých obalů na iPhone, musím říct, že to, čeho si všimnete na první pohled, je, že nevypadá jako od Aplu. Obaly od Applu totiž vždy odlišoval od konkurence jednotný design, kdy rámeček a záda obalu tvořily jednotný celek. Tentokrát tomu tak bohužel není a FineWoven obal vypadá jako tisíce jiných obalů, kde máte plastový rámeček obepínající telefon a na zádech pak máte něco. V tomto případě je to něco FineWoven, ovšem klidně si sem můžete dosadit jakýkoli jiný materiál a najednou už se nebavíme o obalu od Applu, ale od jakéhokoli jiného výrobce a přesně tak na první dojem tento obal působí.

Nechapejte mě zle, samotný Finewoven působí zajímavě a je to nádherný materiál a sám jsem fanoušek značek jako je Vollebak, které s novými materiály experimentují a rád nosím jejich věci. Ovšem problém je v tom, že zatímco obaly od Applu a to jak ty silikonové, tak i ty kožené, se od většiny ostatních lišily tím, že telefon obepínal jeden celek, nové FineWoven obaly jsou zkrátka tvořeny z rámečku a ze zadní strany.

Co se FineWoven materiálu týká, zřejmě nejlepší bude, když se na obal podíváte někde na prodejně, kde jej mají vystavený, protože fotit jej je velmi složité. Je lesklý a působí jako nějaká kombinace mikroplyše a hedvábí. Co však v žádném připadě nepřipomíná ani zdaleka, je kůže. Pokud jste si tedy mysleli, že Apple přišel s materiálem, který napodobuje a nahrazuje kůži, věřte, že je to tak, že Appel přišel s materiálem, který nahradil kožené obaly, ale pouze v tom smyslu, že je vystřídal. Samotný materiál FineWoven pokrývající zádní část obalu je na dotyk velmi hladký a i když je příjemný, může někomu klouzat v ruce, respektive rozhodně klouže v ruce víc, než například originální silikonové obaly.

Obal jako celek, když nebudeme myslet na jeho typ, působí velmi elegantně, líbivě a zajímavě. Pokud jej položíte někam, kam dopadají sluneční paprsky, okolí se vás rozhodně zeptá, co to je za obal, protože je zkrátka něčím jíný a zajímavý. Co se zpracování týká, to je na špičkové úrovni, jak jsme u Applu zvyklí, a na rozdíl od silikonového obalu, nenajdete na rámečku čáru spojující dva kusy, za což patří Applu palec nahoru. Hrana pohodlně převyšuje displej, takže i při položení displejem dolů nehrozí, že se poškrábe, zároveň jsou dokonale chráněna i tlačítka telefonu.

To, co většinu lídí zajímá nejvíc, je výdrž obalu, respektive onoho materiálu FineWoven. V galerii níže pod tímto odstavcem najdete fotografie vyfocené po 14 dnech používání obalu bez toho, aniž bych jej umýval nebo nějak jinak čistil. Obal jsem nosil v kapse spolu s klíčemi od domu nebo spolu s AirPods. Pokládal jsem jej na stůl ať už doma nebo v restauracích a musím říct, že je jako nový. Vlákna FineWoven se nesmí ohnout. Jakmile dojde k jejich ohnutí, dojde k jejich zlomení a tím pádem také ke změně struktury, což je také důvod, proč materiál neobklopuje celý telefon, ale pouze zadní část.

Pokud tedy vezmete nůž a do vláken říznete, samozřejmě, že už jej neopravíte, ovšem stejně tak neopravíte ani obal z té nejluxusnější kůže na světě. Při běžném používání se nemáte čeho bát, tedy až na jednu výjimku. Tou je používání MagSafe. Osobně nabíjím každý den přes MagSafe a už po týdnu používání je při určitém úhlu na obalu jasně vidět kolečko od MagSafe nabíječky, které ani při přejetí prsty nebo hadříkem nemizí. Nedovedu si příliš představit, jak bude kolečko viditelné po měsících používání. Jinak pokud se obal zašpiní, můžete bez problémů vzít hadřík namočený do vody a utřít jej.

Applu patří palec nahoru za to, že se rozhodl přestat vyrábět obaly z kůže, na druhou stranu FineWoven není v žádném případě náhrada za kůži. Je to zcela nový materiál, který ani na pohled, ani na dotek nemá jakékoli ambice si hrát na kůži nebo umělou kůži. Zda se vám tento typ obalů líbí nechám jen a jen na vás, na druhou stranu věřím, že řada lidí mohla ze začátku po prezentaci Applu FineWoven chápat jako náhradu za kůži. Za mě je to elegantní obal, který však nijak extra nevybočuje z řady a osobně tak asi zůstanu u silikonu.

