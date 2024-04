LeBron James se objevil na veřejnosti s dosud nepředstaveným reproduktorem od Applu!

Čas od času se na sociálních sítích objeví fotografie celebrit, influencerů či jiných známých osobností s Apple produkty. To samo o sobě není nic zvláštního. Někdy – byť velmi zřídka – se stává, že se podaří tyto osobnosti zachytit se zařízeními, která na první pohled nevypadají, že by byla součástí některé z existujících produktových linií. To je i případ záběru LeBrona Jamese z uplynulého víkendu.

Před včerejším zápasem play-off NBA Los Angeles Lakers zveřejnili na Instagramu video, na kterém je vidět superstar LeBron James, jak přichází do Ball Areny v Denveru s něčím, co vypadá jako dosud nevydaný reproduktor Pill od značky Beats, kterou vlastní Apple. Původní Beats Pill byl bezdrátový Bluetooth reproduktor představený v roce 2012, ještě předtím, než společnost Apple koupila Beats Electronics. V prvních několika letech na trhu se dočkal několika aktualizací, přičemž poslední revizí byl přepracovaný Pill+ s Lightning konektorem, představený pod vedením Applu v roce 2015.

Pill+ v této podobě zůstal na trhu několik let, než byl na začátku roku 2022 tiše vyřazen z prodeje. Na základě včerejšího videa se zdá, že by se Pill mohl brzy vrátit. Reproduktor v Jamesově ruce má totiž jasně logo Beats a také poutko, které na předchozích verzích nebylo. Vzhledem k zaměření produktové řady Apple by se mohl na reproduktoru pravděpodobně nacházet také port USB-C pro nabíjení. A s ohledem na to, že předchozí Pill+ byl představen téměř před devíti lety, došlo od té doby k významnému pokroku v technologii Bluetooth a dalších oblastech, takže tato chystaná verze bude pravděpodobně výrazným zlepšením. Konkrétní detaily o reproduktoru, včetně data vydání, však zatím zůstávají neznámé.