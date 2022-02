Jak šel čas s Beats aneb zavzpomínejte na ikonická sluchátka a reproduktory

Produktová řada Beats již řadu let spadá pod značku Apple. Většina z vás ale jistě ví, že tomu tak nebylo odjakživa. Historie značky Beats se začala psát již v roce 2006, a značka samotná spolu se svými produkty prošla od té doby nejednou proměnou.

Od HTC k Applu

Značka Beats vznikla v roce 2006, a u jejího zrodu stálo duo Dr. Dre a spoluzakladatel společnosti Interscope Jimmy Iovine. Netrvalo dlouho, a značka uzavřela partnerství s kalifornskou společností Monster Cable, která se zabývala výrobou audio a video komponent. Z tohoto partnerství vzešla v létě roku 2008 sluchátka s názvem Beats by Dr. Dre Studio. O dva roky později došlo k odkoupení více než 50% podílu Beats společností HTC, která tímto také získala výhradní práva k výrobě smartphonů, vybavených audiosystémy Beats. V roce 2012 bylo ukončeno původní partnerství s firmou Monster Cable, a nedlouho po tomto ukončení vzešly z dílny společnosti Beats nové produkty – sluchátka Beats Executive a bezdrátové reproduktory Beats Pill. V následujícím roce se společnost HTC vzdala části svého podílu, a v roce 2014 se začalo poprvé výrazněji proslýchat, že značka Beats vyjednává se společností Apple o možné akvizici. Záměr Applu odkoupit Beats se oficiálně potvrdil koncem května roku 2014, přičemž cena akvizice činila úctyhodné tři miliardy dolarů.

Sluchátka i reproduktory

Již v době, kdy světlo světa spatřil první model sluchátek Beats, uváděli zakladatelé značky, že chtějí, aby i běžní posluchači díky výrobkům Beats „slyšeli to, co slyší umělec“. Z dílny společnosti Beats postupně vzešla řada produktů ze tří hlavních produktových řad. Jednalo se o náhlavní sluchátka, sluchátka do uší, a reproduktory. Co se náhlavních sluchátek týče, dočkali se uživatelé za dobu existence značky jak klasických „kabelových“ sluchátek, tak i bezdrátových. Z bezdrátových lze jmenovat například Beats Solo 3 Wireless s výdrží až 40 hodin na jedno nabití, Beats Solo Pro s aktivním potlačením hluku, nebo třeba Beats Studio 3 Wireless s adaptivní funkcí potlačení hluku. Posledně jmenovaný model se vyznačuje mimo jiné tím, že je k dostání nejen v mnoha barevných provedeních, ale také ve speciálních limitovaných edicích, jako byla třeba NBA. Ve spolupráci s DJem Davidem Guettou vznikla také prémiová sluchátka Beats Mixr, která měla být určena spíše náročnějším posluchačům. Náročnějším uživatelům byl určen také model náhlavních sluchátek Beats Pro, naopak dostupnější verzi sluchátek této značky představoval model Beats EP.

Své zastoupení mají pod značkou Beats také sluchátka do uší, ať už se jednalo o Beats Tour, Powerbeats a pokročilá true wireless Powerbeats Pro, nebo třeba urBeats, která byla poprvé představena již v roce 2012 – tedy v „předapplovské“ éře Beats produktů. Společnost Beats se rovněž nebála spolupráce s různými zvučnými jmény. Na vzniku jedné z verzí PowerBeats se podílel známý basketballista LeBron James, model Heartbeats zase vznikl ve spolupráci se zpěvačkou Lady Gaga. Na vzniku kompaktního bezdrátového reproduktoru se pro změnu podílela zpěvačka Nicki Minaj.

Budoucnost Beats produktů

Nelze si nevšimnout, že tempo vydávání nových produktů značky Beats po akvizici společností Apple výrazně zpomalilo. Jednu dobu se dokonce hojně spekulovalo o tom, že se Apple chce se Beats produkty postupně v tichosti rozloučit. V průběhu loňského roku firma sice představila novinku v podobě bezdrátových sluchátek Beats Fit Pro, zároveň ale ukončil také (online) prodej modelů Beats Solo Pro, Powerbeats a Powerbeats EP. Vypadalo to, že se nad Beats produkty pomalu zavírá voda, koncem letošního ledna ale Apple začal oficiálně prodávat nová sluchátka s názvem Beats Fit Pro. Právě s ohledem na to, že Apple v poslední době představil relativně dost sluchátek Beats se proto dá očekávat, že čeká tuto značku ještě velmi zajímavá budoucnost.

