Apple představil nová sluchátka Beats Fit Pro, jsou tvrdou konkurencí pro AirPods

Spekulace o brzkém příchodu nových sluchátek z díly dceřiné společnosti Applu, tedy Beats, jsou konečně u konce. Apple totiž spolu s Beats před pár desítkami minut svou novinku světu skrze tiskovou zprávu a ukončení informačního embarga v médiích oficiálně odhalil. Ta nese název Beats Fit Pro, patří do rodiny True Wireless, nabízí řadu zajímavých funkcí a je překvapivě levná.

Novinka disponuje stejně jako AirPods Pro silokonovým špuntem, díky kterému by měla v uších držet jako přibitá. Silikonový špunt pak Applu umožnil u Fit Pro nasadit i podporu aktivního potlačení okolního hluku spolu s režimem propustnosti. Sluchátka disponují dále čipem H1, který zajišťuje například podporu funkce Hey Siri, integraci do jablečné sítě Najít, automatické přepínání sluchátek mezi jednotlivými Apple zařízeními, test usazení sluchátek v uších a pár dalších vychytávek. Jedná se tedy de facto o z hlediska funkčnosti AirPods Pro v jiném kabátku a to se vším všudy – novinka totiž disponuje třeba i odolností proti potu a vodě podle IPX4.

Fotogalerie beats fit pro 1 beats fit pro 2 beats fit pro 3 beats fit pro 4 Vstoupit do galerie

Podle slov výrobce by měla sluchátka díky svému relativně nevšednímu designu, který zahrnuje vnější “křidélko”, sedět v uších uživatelů velmi příjemně. Tvar byl totiž zvolen podle výsledků průzkumu tisíců uší, která Apple v posledních měsících a letech zkoumal. Za prvotřídní označuje dále Beats i zvukový projev, který je prý na cenovku sluchátek 199,99 dolarů prémiový. Zle na tom novinka není ani z hlediska výdrže baterie. Na jedno nabití totiž zvládne bez aktivních softwarových vychytávek 7 hodin hraní, při zapnutém ANC je to pak o hodinu méně. V kombinaci s nabíjecí krabičkou se pak uživatel dostane na slušných 21 hodin výdrže.

Novinka bude zprvu k dispozici v černé, bílé, šedé a fialové barevné variantě za výše uvedenou cenu 199,99 dolarů a to jen v USA. Na začátku prosince pak chce začít Apple prodávat svá nová sluchátka i v Číně, na kterou naváže v průběhu příštího roku v dalších zemích. O České republice sice nepadlo na jeho stránkách ani slovo, ale vzhledem k tomu, že tu přes Apple Store prodává všechny své hlavní modely Beats se dá očekávat, že ani Fit Pro nebudou v tomto směru výjimkou. Co se pak týče ceny, tu by zde mohl Apple nastavit zhruba na 5500 korun, jelikož o 20 dolarů levnější AirPods 3 u nás prodává za 4990 korun.