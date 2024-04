iPhony 16 (Pro) možná přijdou o veškerá fyzická tlačítka!

Započnou letošní iPhony 16 (Pro) další malou revoluci ve světě smartphonů? Minimálně podle čerstvě zjištěných informací asijského portálu Economic Daily News by mohly. Zdroje tohoto portálu pocházející údajně z dodavatelského řetězce Applu totiž přišly před pár hodinami s tím, že si u nich kalifornský gigant objednal velké množství systémů kapacitních tlačítek. Těmi by pak měl kompletně nahradit tlačítka fyzická.

O změně fyzických tlačítek za kapacitní, která by byla „pevná“ a na dotyk by reagovala haptickou odezvou ve stylu Home Buttonu iPhonů SE 3, se začalo prvně šuškat již v loňském roce v souvislosti s iPhony 15 Pro. Tehdy měl Apple vytvořit jednak kapacitní akční tlačítko, ale taktéž měl za kapacitní vyměnit fyzická tlačítka pro ovládání hlasitosti spolu s Power Buttonem. Pár týdnů před uvedením iPhonů 15 Pro však přišla řada zdrojů s tím, že Apple nakonec tento plán odpískal, jelikož s výsledkem na prototypech a jeho spolehlivostí nebyl příliš spokojen. Už tehdy se však hovořilo o tom, že záměr vyměnit tlačítka dost možná jen odkládá na další rok, což nyní zdroje z dodavatelského řetězce Applu potvrzují.

Změna fyzických tlačítek na kapacitní s haptickou odezvou by pro uživatele znamenala v první řadě zvýšení voděodolnosti iPhonů. Na jejich těle by totiž ve výsledku rázem bylo o několik otvorů méně, čímž by se snížilo riziko poškození vodou. Dalším benefitem by pak měla být vyšší odolnost jako taková, jelikož by Apple „zlikvidoval“ další mechanické komponenty. Někteří uživatelé však již nyní poukazují na to, že tak dobrou odezvu, jakou nyní fyzická tlačítka poskytují, si lze od kapacitních s haptickou odezvou představit jen stěží. Už nyní je proto jasné, že ne všem by se Apple touto změnou trefil do chuti, byť by byla rozhodně zajímavá. Na potvrzení či naopak úplné vyvrácení této novinky si nicméně budeme muset ještě nějakou dobu počkat.