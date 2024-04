Podívejte se, jak velké bude nové tlačítko z iPhonů 16 (Pro) v porovnání s Power Buttonem

Jednou z nejzajímavějších novinek letošních iPhonů 16 a 16 Pro má být zbrusu nové tlačítko pro ovládání fotoaparátu. Řeč je konkrétně o tlačítku nesoucí zatím neoficiální název Capture Button, které po stisku dokáže zaktivovat fotoaparát, který poté bude přes tento prvek i velmi slušně ovladatelný. Spekuluje se totiž jak o podpoře tlakového ovládání pro potřeby ostření, tak i ovládání dotykového pro jednoduché zoomování přejetím. Pokud vás pak zajímá, jak velké toto tlačítko bude v porovnání s Power Buttonem, pod kterým bude umístěno, můžete si nyní konečně díky leakerovi Sonny Dicksonovi udělat obrázek.

Leakerovi se totiž podařily získat fotku krytů, které asijští výrobci již pro nové iPhony 16 (Pro) chrlí. Jak můžete na prvním snímku v galerii výše vidět, velikostně bude Capture Button srovnatelný s Power Buttonem, zřejmě pak ještě o něco větší. To proto, aby byl pro uživatele snadno nahmatatelný a následně i použitelný. Přeci jen, jednat se má o haptický prvek zapuštění do rámečku telefonu a nikoliv o klasické fyzické tlačítko. Je proto třeba, aby jej Apple do boku telefonu nasadil v co možná nejlepší možné formě, která umožní jeho využívání na maximum za každé situace.