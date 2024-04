Apple Watch zachránily život cyklistovi, přes tuto užitečnou funkci mu přivolaly pomoc

Chytré hodinky Apple Watch prosluly svou bohatou nabídkou užitečných zdravotních a fitness funkcí. Mezi populární zdravotní funkce, které jsou s chytrými jablečnými hodinkami spjaté již řadu let, patří detekce pádu. Ta se hodí nejen starším, nemocným nebo handicapovaným uživatelům – dokáže pomoci i aktivním sportovcům.

Apple Watch se stávají nepostradatelným doplňkem pro každého, cyklisty nevyjímaje. Na vlastní kůži se o tom nedávno přesvědčil Eric Zollinger z New Yorku, jehož příběh zveřejnil mimo jiné deník The New York Post. „Digitální strážný anděl od Applu opět zachránil život,“ píše se ve zmíněném článku. „Tentokrát muž z New Yorku tvrdí, že mu chytré hodinky zachránily život, když po hrozivé nehodě na kole automaticky zavolaly na linku 911.“ K nehodě došlo během Zollingerovy cesty domů, která by možná probíhala zcela bezproblémově, nebýt deštivého počasí. Zollinger vjel do zaplaveného výmolu, ve kterém se ovšem jeho kolo zaseklo a Zollinger byl odmrštěn na chodník. Na první pohled se zdálo, že se vlastně nic nestalo.

Po nehodě se Zollinger cítil natolik dobře, že dokázal dojet s kolem domů a jít do sprchy. Během sprchování si však všiml velkého krvácení z nosu. Rychle se mu zatočila hlava a omdlel. Když se Zollinger pokusil vstát, znovu se mu zatočila hlava a upadl, přičemž narazil tělem do vany. Po chvíli se probudil a ke svému překvapení uslyšel hlas dispečera linky 911 mluvícího na něj přes Apple Watch. Nakonec se rozhodl, že do nemocnice dojede sám, ale hodinky rychle zareagovaly a informovaly linku 911 a jeho nouzové kontakty o jeho poloze. Zollinger nakonec připisuje chytrým hodinkám záchranu života. „Nevím, jak by to se mnou dopadlo, kdyby mě hodinky neupozornily,“ uvádí.