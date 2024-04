Tesla má problém! Všechny Cybertrucky musí urychleně do servisu kvůli tomuto nebezpečí

Tesle se u Cybertrucku lepí smůla na paty. Poté, co před lety úplně ideálně nevyšlo jeho představení, při kterém prasklo údajně nerozbitné okno a následně se na dlouhé roky zasekla jeho výroba, kvůli čemuž tak začaly být první Cybertrucky dodávány teprve v předešlých měsících, u nich totiž musí nyní vyřešit závažný problém. Podle Amerického národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu totiž hrozí u Cybertrucků nebezpečí zaseknutí plynového pedálu po jeho sešlápnutí, což by mohlo vést až k nehodě a tedy teoreticky i smrti lidí. A co je možná nejšílenější, celý problém vznikl kvůli úřadem neschválené změně výrobního postupu, která má právě záseky na starosti.

Fotogalerie tesla cybertruck eu 1 tesla cybertruck eu 2 tesla cybertruck eu 3 tesla cybertruck eu 4 tesla cybertruck eu 5 tesla cybertruck eu 6 tesla cybertruck eu 7 tesla cybertruck eu 8 Vstoupit do galerie

Tesla nyní musí kvůli problému svolat vozy vyrobené mezi 13. listopadem 2023 a 4. dubnem 2024, což by mělo být celkem 3878 vozidel. Vcelku zajímavé je nicméně to, první stížnosti na záseky pedálu se začaly objevovat až na konci března, takže se zdá, že problém sužuje jen novější modely. Na prověření případného problému však mají nárok všechny doposud vyrobené Cybertrucky s tím, že u nich Tesla závadu bezplatně vyřeší a tím zajistí, že budou vozy opět 100% bezpečné. Je nicméně otázkou, zda celá zápletka skončí skutečně jen u svolávací akce a bezplatných oprav. V USA jsou totiž na denním pořádku žaloby, ve kterých se snaží lidé právě z výrobců nejrůznějších produktů „vymámit“, co jen jde. Nebylo by proto vůbec překvapivé, kdyby za zpackané plynové pedály zamířila Tesla taktéž k soudu, od kterého by vyfasovala nutnost zaplatit odškodné.