5 typů příslušenství, které by nemělo chybět žádnému majiteli iPhonu

Kvalitní sluchátka

Sluchátka jsou nezbytným doplňkem pro každého majitele iPhonu, ať už posloucháte hudbu, sledujete videa nebo telefonujete. Investujte do kvalitních sluchátek, která vám zajistí pohodlí a skvělý zvuk. Pokud často telefonujete, zvažte sluchátka s mikrofonem a handsfree funkcí. Na trhu existuje mnoho typů sluchátek, proto si před nákupem dobře rozmyslete, co od nich očekáváte. Pokud chcete co nejlepší zvuk, budete si za sluchátka muset připlatit o něco více. Pokud hledáte spíše handsfree sluchátka na hovory nejen do auta, můžete lovit v nižších cenových kategoriích.

