Tenhle pes miluje Vision Pro!

Recenze Vision Pro vám prozradila, že já jsem si tento VR/AR headset od Applu příliš nezamiloval. Je zde však někdo, kdo rozhodně ano. YouTuber Brodie That Dood má jednoho z nejvíc klidných psů na světě, kterému je takříkajíc všechno jedno a tak když mu nasadil poprvé na hlavu Vision Pro, neprotestoval. Po pár minutách jej zaujalo, co vše Vision Pro dokáže. Být první pes na světě, který označkuje měsíc, to se totiž jen tak každému nepovede.

Procházkou po měsíci to jen začalo. Pes si zahrál hry a poté se podíval na imerzivní video, ve kterém mu jeho páníček hází míček za kterým se jak jinak než rozběhl ve skutečném světě. Co vlastně pes ve Vision Pro viděl je záhadou, ovšem následující video stojí za to.