Souhrn spekulací: iPhone 16 Plus v barvách, tajemná funkce v iOS 18 a další detaily o Apple Pencil 3

Podle spekulací z uplynulého týdne to vypadá, že by operační systém iOS 18, který Apple představí na letošní červnové WWDC, mohl nabídnout opravdu zajímavé funkce. Co se ale skrývá za názvy „Safari browsing assistant“ a „Encrypted Visual Search“? Kromě tohoto tématu bude v dnešním souhrnu spekulací řeč o nových barvách iPhonu 16 Plus a budoucí Apple Pencil třetí generace.

iPhone 16 Plus v pestré paletě barev

Podle nejnovějších spekulací z tohoto týdne se chystá společnost Apple vydat model iPhone 16 Plus v širší paletě než současných pět barev u iPhonu 15 Plus. Po spekulacích o barvách chystaného iPhonu 16 Pro přichází leaker s přezdívkou Fixed Focus Digital s tvrzením, že zná plány Applu pro iPhone 16 Plus. Leaker na čínské sociální síti Weibo uvádí tyto barvy:

Černá

Modrá

Zelená

Růžová

Fialová

Bílá

Žlutá

Pokud by se informace potvrdila, znamenalo by to, že Apple zachová všech pět stávajících barev iPhonu 15 Plus a přidá k nim novou bílou a fialovou variantu. Zmíněný leaker nicméně nemá zatím k dispozici žádné další informace. Pravděpodobné ale je, že i základní iPhone 16 bude mít stejné barevné varianty jako iPhone 16 Plus, ačkoliv se leaker zmiňuje konkrétně o Plus verzi. Apple oba modely, iPhone 16 i iPhone 16 Plus, tradičně představí v září.

Na internetu se objevuje řada úniků letošních iPhonů makety iPhone 16 Pro 4 iphone 16 pro makety 2 iphone 16 pro makety 1 makety iPhone 16 Pro 2 makety iPhone 16 Pro 3 makety iPhone 16 Pro 1 Vstoupit do galerie

Další detaily o Apple Pencil 3

Třetí generace Apple Pencil by mohla nabídnout víc než jen jedno nové ovládací gesto, o kterém se dosud spekulovalo. Apple Pencil druhé generace přišla s dvojitým poklepáním pro rychlé přepínání funkcí. Nyní to vypadá, že by třetí generace mohla přinést daleko širší možnosti ovládání pomocí gest.

Podle serveru iMore zmiňuje beta verze iPadOS 17.5 v kódu ovládání gesty, ale nejde jen o pouhé stisknutí. Údajně se objevují odkazy na dlouhé stlačení, dvojité stlačení a také již dříve zmiňované klasické stlačení. Díky různým typům stlačení by tak uživatelé mohli spouštět hned tři různé akce, aniž by se museli dotýkat displeje a fyzicky vybírat požadovanou možnost. To je oproti dvojitému poklepání velký pokrok, protože nevyžaduje žádné výrazné pohyby nebo změny v držení Apple Pencil.

Gesta stlačení však nemusí být jedinou novinkou. V září minulého roku se objevily spekulace o vyměnitelných magnetických hrotech, díky kterým by se Apple Pencil 3 mohla přizpůsobit různým činnostem, například by se dal přepnout z režimu pro kreslení na režim pro technické kreslení.

Nová tajemná funkce v iOS 18

Do vydání iOS 18 zbývá jen pár měsíců a spekulace o chystaných funkcích na WWDC 2024 nabírají na obrátkách. Dva nejnovější úniky naznačují možné vylepšení internetového prohlížení. Podle příspěvku Nicolase Alvareze na serveru X se objevily názvy funkcí „Safari Browsing Assistant“ a „Encrypted Visual Search“. Alvarez sice bližší informace nezveřejnil, ale uvedl, že obě funkce by pravděpodobně využívaly infrastrukturu Private Relay k odesílání dat do Applu. Přestože přesné funkce zůstávají záhadou, názvy napovídají, k čemu by mohly sloužit.

Coming in iOS 18:

– "Safari browsing assistant"

– "Encrypted visual search" Both features seem to use the Private Relay infrastructure to send data to Apple (so that they don't know your IP?). — Nicolás Álvarez (@nicolas09F9) April 10, 2024

Asistent pro Safari bude nejspíš přímo propojen s prohlížečem Safari. Název ale může znamenat i inteligentní nápovědu pro uživatele, kteří chtějí v prohlížeči něco konkrétního vyřešit. Vzhledem k tomu, že Apple pracuje na umělé inteligenci a strojovém učení, je pravděpodobné, že tyto technologie budou hrát v této funkci důležitou roli.

„Encrypted Visual Search“ by mohlo pro změnu být evolucí stávajících vyhledávacích systémů v operačních systémech Applu. Například funkce Spotlight umožňuje vyhledávat obsah obrázků, zatímco funkce Visual Look Up nabízí více informací o položkách rozpoznaných na obrázcích. Alvarez si není jistý, co přesně se šifrovaným vizuálním hledáním změní, kromě lepšího soukromí pro uživatele. O vizuálním hledání se však také hovořilo v souvislosti s visionOS, i když v samotném softwaru tato funkce není k dispozici.

Je také možné, že se Apple pokouší vytvořit systém vyhledávání na základě obrázků, podobně jako funkci Google Image Search. Vzhledem k tomu, že Apple zatím nechce veřejnosti nabídnout plnohodnotný vyhledávací nástroj, se to ale zdá být méně pravděpodobné.