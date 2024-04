Souhrn spekulací: Nové AirPody, iOS 18 podle visionOS a Apple Pencil 3 s citlivostí na stisk

Dnešní souhrn spekulací se bude zabývat výhradně novými, dosud nevydanými produkty od společnosti Apple, a to jak hardwarovými, tak i softwarovými. Kdy bychom se mohli dočkat nových AirPods Max, co bude mít iOS 18 společného s visionOS a jakou novinku by mohla nabídnout Apple Pencil třetí generace?

Nové AirPody a AirPods Max ještě letos

Teorie o tom, že bychom se nových AirPodů i AirPodů Max mohli dočkat ještě v průběhu letošního roku, nabírají na obrátkách. Podle nejnovějších zpráv společnost společnost Apple uvede na trh řadu nových sluchátek AirPods, včetně dvojice levných modelů a modelů střední třídy. Hlavním dodavatelem komponent pro levnější AirPody by podle analytika Jeffa Pu měla být společnost vlastněná Foxconnem, výroba modelu bude v průběhu čtvrtého kvartálu pravděpodobně navýšena a zčásti se bude odehrávat v továrně v Indii. Pu rovněž uvádí, že se chystá aktualizace modelu AirPods Max, která bude opět vydána ve čtvrtém čtvrtletí. Kromě AirPods Max a levnějších, jednodušších AirPodů bychom se letos měli dočkat také aktualizace standardních AirPodů s USB-C konektivitou a pouzdrem, kompatibilním s aplikací Najít.

iOS 18 inspirovaný VisionOS

Počátkem minulého týdne se na internetu objevil mimo jiné také údajný únik chystaného operačního systému iOS 18, inspirovaného operačním systémem Vision OS. Změny jsou nenápadné a není příliš snadné si jich hned na první pohled všimnout, při bližším ohledání je ale možné zaregistrovat například tlačítka připomínající sklo s reflexními okraji. Obrázek zveřejnil server MacRumors s odvoláním na anonymní zdroj a upozorněním na to, že nelze ověřit jeho pravost.

Jakkoli nelze stoprocentně potvrdit, že se iOS 18 opravdu nechá inspirovat headsetem Vision Pro (respektive jeho uživatelským rozhraním), jisté je, že na určité designové změny rozhodně dojde.

Apple Pencil s reakcí na stisk

V průběhu uplynulého týdne se objevily také zajímavé informace ohledně toho, co by mohla nabídnout nová generace Apple Pencil. Kód nalezený v systému iPadOS 17.5 odhalil nové gesto stisknutí, které by mohlo být teoreticky zavedeno u Apple Pencil třetí generace. Apple Pencil 2 již nyní podporuje gesto dvojitého klepnutí pro přepínání mezi dostupnými nástroji v aplikaci. Vzhledem k tomu, že nemá citlivost na tlak, bylo by gesto stisku pravděpodobně vyhrazeno pro Apple Pencil 3. Gesto by se s největší pravděpodobností používalo k přidávání tvarů, podpisů, nálepek nebo textového pole. Stisknutí Apple Pencil by vyžadovalo nějaký druh povrchu citlivého na tlak. Gesto je dostatečně výrazné, aby mohlo koexistovat s gestem dvojitého poklepání a otevíralo další možnosti ovládání. Mezi další spekulace o Apple Pencil 3 patří přidání podpory funkce Find My a měnitelných hrotů.