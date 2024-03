Souhrn spekulací: První modely iPhonů 16, revoluce v iOS 18 a vylepšení Apple Maps

V dnešním souhrnu spekulací, souvisejících se společností Apple si mimo jiné prohlédneme údajné makety iPhonů řady 16. Kromě nich bude řeč také o vylepšení, které má přinést operační systém iOS 18, nebo třeba o chystané nové funkci pro nativní Apple Mapy.

3D makety iPhonů 16

V průběhu uplynulého týdne se na sociální síti X objevily fotografie údajných prvních maket iPhonů, které mají být představeny již letos na podzim. Na snímcích, které na svém účtu zveřejnil leaker s přezdívkou MajinBuOfficial, můžeme vidět srovnání údajných letošních modelů s těmi loňskými. Na snímcích je patrné již mnohokrát avizované zvětšení displejů, nový design fotoaparátů a další vlastnosti, o kterých již hovoří řada spekulací. A pokud jsou fotografie skutečně pravdivé, dokládají mimo jiné i to, že letos u nových iPhonů nedojde k žádným výrazným změnám, co se týče designu.

Fotogalerie makety iPhone 16 Pro 2 makety iPhone 16 Pro 3 makety iPhone 16 Pro 4 makety iPhone 16 Pro 2 makety iPhone 16 Pro 1

Revoluce v iOS 18

Společnost Apple má se svým operačním systémem iOS 18, který bude představen letos v červnu, podle všeho velkolepé plány. V posledních několika týdnech se z více zdrojů objevily informace, že se Apple spojí s partnerem, například se společností Google, aby poháněl alespoň některé z nových funkcí AI, které se objeví v systému iOS 18. Apple údajně jednal o potenciálním partnerství také se společnostmi Baidu a OpenAI. Mark Gurman z agentury Bloomberg ve své zprávě z uplynulého týdne mimo jiné píše, že oznámení společnosti Apple budou „zahrnovat řadu nových proaktivních funkcí, které budou uživatelům pomáhat v každodenním životě“. Chatbota od Applu však nicméně nemáme očekávat. Kromě nových funkcí AI bude iOS 18 údajně obsahovat také změny uživatelského rozhraní a nové možnosti přizpůsobení domovské obrazovky včetně možnosti volně umisťovat ikony aplikací na domovské obrazovky, aniž by byli omezeni stávajícím mřížkovým uspořádáním.

Jeden z konceptů iOS 18

Vylepšení Apple Maps

Nedávno objevený kód naznačuje, že společnost Apple možná v operačním systému iOS 18 chystá podporu pro funkci vlastních tras v nativní aplikaci Apple Maps. Apple Mapy bohužel v současné době nenabízejí možnost zadávání vlastních tras, a uživatelé jsou tak omezeni na předem vybrané možnosti společnosti Apple. Právě to by se mohlo s příchodem iOS 18 změnit. Společnost Apple do svého backendu map v systému iOS 18 vložila soubor s označením CustomRouteCreation. Ačkoli soubor kromě názvu mnoho neprozrazuje, zmiňuje se o tom, že tato chystaná funkce bude při spuštění omezena na Spojené státy. To nicméně neznamená, že by se funkce v budoucnu nemohla rozšířit do dalších oblastí.