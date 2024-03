Souhrn spekulací: OLED iPady, nové AirPody a iPhone 17 displej

Od oficiálního představení chystaného iPhonu 16 nás sice dělí ještě pár měsíců, to ale nijak nebrání vzniku spekulací a dohadů o tom, jaké vlastnosti bude mít iPhone 17, který spatří světlo světa v průběhu příštího roku. Ten by se kromě jiného měl dočkat odolnějšího displeje. Kromě iPhonu 17 bude v dnešním souhrnu dále řeč o iPadech s OLED displejem nebo nové generaci základních AirPodů.

OLED iPady

Přestože se poměrně velká část analytiků i leakerů přiklání k teorii, že společnost Apple již v březnu žádné nové iPady nepředstaví, objevují se i zprávy, podle kterých by k tomu přece jenom mohlo dojít. K zahájení prodeje by nicméně mělo dojít až v průběhu dubna. Nejistota panuje ohledně uvedení 12,9″ verze iPadu Air, který by podle některých měl spatřit světlo světa, zatímco jiní se přiklání k tomu, že se rozměrnějšího „Airu“ nedočkáme. U iPadu Pro by podle spekulací mělo dojít k přechodu na OLED displej. Zpráva společnosti Display Supply Chain Consultants uvádí, že při výrobě OLED panelů došlo k jistým komplikacím, což nakonec vedlo ke změně dodavatele.

iPhone 17 displej

iPhony 16 budou uvedeny na trh teprve až letos na podzim, to ale v ničem nebrání vzniku spekulací o tom, jaký bude mít iPhone 17 displej. Minimálně co se jeho odolnosti týče, máme se podle spekulací opravdu na co těšit. Podle nových zvěstí zavede Apple u iPhonu 17 výrazně odolnější displej z antireflexního skla, který je odolný proti poškrábání. Společnost Apple pravidelně propaguje pevnost a odolnost displejů svých iPhonů proti poškrábání a její tvrzení jsou obvykle podložena nezávislými testy. Nenovější zprávy však tvrdí, že partner společnosti Apple v této oblasti, společnost Corning, pokračuje v práci na ještě tvrdším skle a snaží se vylepšit i své nejnovější displeje Ceramic Shield. Uvedl to leaker Instant Digital na čínské sociální síti Weibo.

Výroba nových AirPodů

Analytik Mark Gurman ve svém newsletteru PowerOn v týdnu uvedl, že se dodavatelé společnosti Apple připravují na zahájení masové výroby nových sluchátek AirPods, která začne v květnu. AirPods 3 budou nahrazeny novou řadou dvou modelů. Obě řady dostanou aktualizovaný design, lepší přizpůsobení a nabíjení přes USB-C. Vyšší z dvojice bude mít také aktivní potlačení hluku a funkci Najít pro pouzdro, podobně jako AirPods Pro. Gurman uvádí, že oba modely mají kódové označení B768E a B768M. Po slabších prodejích AirPods 3 Apple očekává, že tyto nové aktualizace budou hitem. Gurman píše, že Apple vyrobí 20 – 25 milionů kusů nových modelů, což by bylo největší uvedení nových AirPods na trh v historii. Dá se pravděpodobně očekávat, že se objeví společně s debutem iPhonu 16 na podzim.