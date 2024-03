Souhrn spekulací: Nové iPady s příslušenstvím, MacBook s M4 a nové funkce v iOS 18

Nedávné představení nových MacBooků Air s čipem M3 vzbudilo spekulace nejen o tom, zda již probíhá vývoj MacBooku s čipem M4, ale také o tom, čím nás ještě Apple v první polovině tohoto roku překvapí. Mohli bychom se dočkat nových iPadů s příslušenstvím?

Nové iPady s příslušenstvím na cestě?

V souvislosti s nedávným představením nového MacBooku Air s čipem M3 se objevily spekulace o tom, že se Apple chystá v dohledné době vydat také nové iPady s příslušenstvím. Potvrdil to i Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém newsletteru PowerOn, kde upřesnil, že se společnost Apple chystá uvést na trh aktualizované modely iPadů Pro a iPadů Air spolu s přepracovanou klávesnicí Magic Keyboard a další verzí tužky Apple Pencil. Tyto změny se očekávají někdy koncem března nebo v dubnu, přičemž kvůli zajištění kompatibility je možná i revize systému iPadOS 17.4. Očekává se, že vedle aktualizovaných iPadů Pro bude debutovat i dlouho avizovaný 12,9″ iPad Air, čímž se hranice mezi oběma třídami produktů ještě více setře. Jednou z očekávaných změn, které se chystají v řadách iPad Air a Pro, má být přesunutí FaceTime kamery u všech modelů na delší stranu zařízení, což by s sebou ale neslo změny ve způsobu nabíjení Apple Pencil. V souvislosti s Apple Pencil se hovoří také o možném vydání ještě jednoho modelu tohoto zařízení. Nová Apple Pencil by měla postrádat magnetické nabíjení a měla by nabídnout USB-C konektivitu.

Nové funkce pro AirPody v iOS 18

Tento týden se objevily také spekulace o tom, že by se sluchátka AirPods mohla spolu s příchodem operačního systému iOS 18 dočkat nové funkce v podobě režimu naslouchátka. V průběhu tohoto roku by mělo také dojít k aktualizaci modelů nižší a střední třídy. Co se režimu naslouchátka týče, podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg by se mělo jednat o vylepšení stávajících funkcí zpřístupnění, jako je třeba živý poslech nebo vylepšení konverzace. Ačkoliv AirPody pochopitelně nemohou plně nahradit sluchadla, jsou podle jedné studie z roku 2022 v některých směrech na podobné úrovni, a mohou tak skvěle posloužit sluchově handicapovaným uživatelům. Kromě režimu naslouchátka budou podle Gurmana k dispozici i nové verze AirPods nižší a střední třídy, které mají nahradit AirPods druhé a třetí generace.

Vývoj MacBooku s M4

Analytik Mark Gurman v průběhu uplynulého týdne uspořádal sezení, na kterém mimo jiné promluvil o Apple Car. V této souvislosti například uvedl, že čip nevydaného jablečného autonomního elektrovozu by odpovídal čtyřem čipům M2 Ultra dohromady. Kromě Apple Car ale krátce přišla řeč také na budoucí čipy z dílny cupertinské společnosti. Gurman uvedl, že společnost Apple zřejmě v současné chvíli již zahájila „formální vývoj“ nového MacBooku Pro s čipem M4. Žádné podrobnosti ohledně zmíněného čipu nicméně Gurman neprozradil. Apple naposledy aktualizoval řadu MacBooků Pro v říjnu, kdy představil čipy M3, M3 Pro a M3 Max. V rámci této aktualizace Apple ukončil výrobu 13″ MacBooku Pro a nahradil jej novým základním modelem 14″ MacBooku Pro s čipem M3.