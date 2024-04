Přes 6 let nosím denně na ruce Apple Watch. Co mě k tomu vede a proč bych je nevyměnil za jiné?

Některé věci do vašeho života přijdou leckdy znenadání, ale zakoření se v něm natolik, že si po chvíli vlastně už ani život bez nich nedokážete představit. V mém případě jsou přesně takovouto věcí Apple Watch, které nosím na zápěstí již od Vánoc 2017, kdy mi Ježíšek nadělil tehdy nejaktuálnější model Series 3, a které jsem z něj zatím obrazně řečeno nesundal. Až před pár dny jsem však díky článku kolegy Romana o tom, proč raději nosí Rolex než Apple Watch, začal přemýšlet nad tím, proč tomu tak v mém případě vlastně je. Co mě vede k tomu, že již přes šest let používám Apple Watch a nemám touhu je vyměnit za jiné smart watch či klasické hodinky?

Důvodů je celá řada a už nyní je mi jasné, že si na všechny pro potřeby následujících řádků zcela určitě nevzpomenu, což je však možná paradoxně správně. To proto, že jsem Apple Watch nikdy nevnímal jako hodinky s pár hlavními využitími, ale snažil jsem se je brát jako zařízení, které je velmi komplexní a právě díky oné komplexnosti dokáží člověku zlepšit život. Protože ten je také velmi komplexní a zpříjemňují ho leckdy drobnosti, které si možná ani neuvědomujete, ale právě díky nim se žije lépe.

Jedním z hlavních lákadel, které mě před lety k pořízení Apple Watch přimělo, bylo paradoxně pouhé zrcadlení notifikací z iPhonu. Abychom byli schopni na našich magazínech vydávat co možná nejaktuálnější zprávy, vytvořil jsem si takový „home made“ informační systém složený z nesčetného množství informačních kanálů, které mi posílají notifikace právě na iPhone. A jelikož se jedná třeba o 150 notifikací jen z tohoto systému denně, dost mě dřív zdržovalo, když jsem na ně musel vždy kouknout na iPhonu.

Ne každá notifikace totiž stojí samozřejmě za nějaké další zpracování a mě proto ve výsledku stačí jen si někde zobrazit, o co vlastně jde, a až po vyhodnocení důležitosti začít v případě nutnosti například rozdávat práci v redakci a tak podobně. A na tohle jsou Apple Watch naprosto dokonalé a pro mě osobně zcela nepostradatelné.

Notifikace se přitom netočí samozřejmě jen kolem informací pro články a tak podobně. Když řídím a dorazí mi zpráva, je pro mě jednodušší a troufnu si říci, že i bezpečnější, mrknout koutkem oka v rychlosti na Apple Watch, než sahat po telefonu v přihrádce a dávat si jej před oči. Stejně tak je naprostá pecka, když volám z iPhonu, ke kterému mám připojené AirPods, a po položení hovoru můžu další příchozí hovor přijmout přes hodinky na iPhonu dálku tak, aby se mi následně okamžitě ozval opět v AirPods. Telefon tak může být například doma, zatímco já na zahradě a vše probíhá se 100% funkčností.

Nenosím je však samozřejmě jen kvůli práci. Protože jsem při studiu na vysoké škole dost přibral, pomohly mi před pár roky výrazně zhubnout. Jasně, zde můžete namítat, že měřit kalorie, počítat kroky a monitorovat sportování zvládne i jakýkoliv levnější fitness náramek, což je pravda, ale znovu opakuji, pro mě osobně se jedná jen o jednu z mnoha funkcí Apple Watch a nikoliv to hlavní, kvůli čemu je vlastně nosím. Jinými slovy, další střípek ze skládačky jménem komplexnost. A ruku na srdce – uzavírání kroužků aktivity, získávání odznáčků a tak podobně je pro leckoho včetně mě docela motivující, takže i tato „drobnost“, kterou zvládne i konkurence, je tu prostě fajn.

Ačkoliv je to asi každému jasné, coby dlouholetý šéfredaktor magazínu Letem světem Applem jsem srdcem jablíčkář, čemuž odpovídá i vybavení naší domácnosti. Osvětlení spolu s řadou dalších věcí nám tedy běží na HomeKitu, audio máme řešené přes HomePody mini rozmístěné v jednotlivým místnostech a celkově využívám(e) všechny výdobytky ekosystému Applu, které nám dávají smysl.

A právě díky Apple Watch je s nimi radost interagovat de facto odkudkoliv v jejich dosahu. Ať už se bavíme o ovládání hlasitosti hudby na HomePodech či třeba rozsvícení světla na terase a vysunutí venkovních žaluzií nahoru v případě, že chceme jít přes terasu na zahradu, je zkrátka super mít možnost tyto věci dělat i jinak než přes iPhone, popřípadě hlasem skrze Siri. Apple Watch máte přeci jen stále na zápěstí, takže ovládání domácnosti je díky tomu dost intuitivní.

A podobných drobností, kterými mi Apple Watch zpříjemňují život, jsou opravdu spousty. Mám rád například to, když si na ně můžu z iPhonu promítnout Apple Maps a nechat se tak někde na ulici navigovat, aniž bych musel mít v ruce iPhone. Stejně tak mám moc rád, když si můžu k Apple Watch připojit AirPods a jít si zaběhat bez iPhonu, abych si vyčistil od všech notifikací a celkově všedních starostí hlavu.

Mám sice model podporující LTE připojení, které jsem v minulosti i testoval, nicméně v mém případě nemá smysl za něj měsíčně platit, protože mám s sebou buď iPhone, protože chci a potřebuji, nebo ho s sebou nemám, protože nechci a nepotřebuji. Mnoho lidí ale dokáže pro LTE u Apple Watch najít využití klidně i na denní bázi, což mi přijde super. Volnost, kterou dokáží člověku dát, je totiž opravdu příjemná, to nezastírám.

Jestli něco na Apple Watch opravdu miluji, pak je to možnost s nimi platit přes Apple Pay. Třeba teď, když začíná sezóna hmyzu a člověk musí jezdit poměrně často wapkovat auto poté, co spousty mušek při jízdě sestřelí a jejich torza ulpí na kapotě, nechávám telefon na bezdrátové nabíječce v autě zaparkovaném v mycím boxu a wapku platím jen bezkontaktně z Apple Watch. A nebo si díky němu koupím někde po cestě při běhu pití, abych se na poslední (kilo)metry trochu nastartoval.

Stejně tak mám ale rád třeba i to, když mi jsou Apple Watch schopné odemknout Mac. Jasně, Touch ID na klávesnici je příjemná rychlá možnost, ale nemuset řešit vůbec nic a jen se spolehnout na hodinky mi přijde opravdu fajn. Totéž v bledě modrém pak platí v případě, že některé úkony na Macu či jiném Apple produktu nemusím potvrzovat heslem, ale stačí dvojklik bočního tlačítka na Apple Watch.

Když o tom tak přemýšlím, pro mě osobně jsou Apple Watch vlastně naprosto dokonalým produktem, u kterého tak nějak nepotřebuji nic navíc. Jasně, výdrž by asi potěšila, ale osobně žiju tak, že takřka každý večer lehám do stejné postele, vedle které mám magnetický nabíjecí puk, takže mě jednodenní výdrž nelimituje. Po designové stránce se mi i po letech líbí a zdravotní funkce, které nabízí nyní, mi zaplať pán Bůh bohatě stačí v takové míře, ve které jsou nyní. Zde ale uznávám, že čím víc zdravotních funkcí k dispozici je, tím rozhodně líp. Co se týče odolnosti hodinek, za šest a čtvrt roku, co je používám, se mi jen jednou povedlo odřít jejich displej a to mou debilitou. Ani zde bych tedy úplně nehledal negativa.

A právě pomyslná dokonalost Apple Watch je dost možná i jejich hlavním problémem z hlediska inovací. Štvalo vás, že Apple za poslední roky neukázal nic moc zajímavého? Mě upřímně taky. Ostatně, to je i důvod, proč jsem za šest a půl roku vyměnil jen tři modely (ze Series 3 na Series 5 a pak na Series 9), přičemž stále zastávám názor, že bych si vlastně vystačil doteď se Series 3 a kdybych k Series 5 a 9 nepřišel jako slepý k houslím, možná bych „trojky“ ještě na ruce měl. A jen pro úplnost dodám, že jsem skrz recenze pro Letem světem Applem měl na ruce veškeré modely Apple Watch od Series 3 do Series 9 včetně modelů Ultra 1, 2 a SE 1,2. Troufnu si tedy říci, že opravdu vím, o čem mluvím.

Když si ale nyní pokládám otázkou, co bych vlastně od Apple Watch jako takových chtěl, moc mě toho nenapadá. Jasně, delší výdrž baterie nebude nikdy na škodu, stejně jako další zdravotní funkce a tak podobně. Nicméně prostoru pro inovace je zde třeba oproti iPhonům prostě o dost méně, což v kombinaci se spokojenými uživateli typu já Apple dopředu moc nežene.

Podtrženo, sečteno – pro mě osobně jsou Apple Watch skutečně o spoustě drobností, které mi denně zpříjemňují život, popřípadě mi v něm doslova pomáhají k vyšší produktivitě a tak podobně. Jasně, na trhu najdete spousty chytrých hodinek, které jsou pro tu či onu věci daleko lepší. Věřím, že Garmin hodinky by pro monitoring sportu byly daleko vhodnější, ale pro mé aktivity zkrátka nepotřebuji víc, než co mi nabídnou Apple Watch.

Věřím i tomu, že některé hodinky dokáží lépe změřit tepovou frekvenci či změřit i jiné zdravotní věci, ale já zatím naštěstí víc než to, co mi nabízí Apple Watch nepotřebuji. A je mi jasné i to, že se jedná o spotřební elektroniku, která v žádném případě neroste na hodnotě a zatímco Rolex či jiné klasické hodinky dokážete prodat lusknutím prstu se zhodnocením, zde půjdete zákonitě do mínusu, tak nějak mi to nevadí. Používám zkrátka to, co mi v danou chvíli dává smysl, co mi zlepšuje a zpříjemňuje život a co mi zkrátka nabízí vše, že vyměnit to za jakékoliv jiné smart watch či klasické hodinky není na pořadu dne.

