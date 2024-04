Proč nosím raději Rolex než Apple Watch

Nedávno jsem byl hostem jednoho podcastu o hodinkách, kde jsme kromě mé sbírky řešili také to, proč vlastně raději nosím klasické hodinky než Apple Watch. Napadlo mě, že by to mohlo být i celkem zajímavé téma na článek a tak to možná sám sobě, možná ostatním zkusím objasnit.

Tím nejdůležitějším faktem, proč nosím klasické hodinky, je to, že se mi prostě líbí a objevil jsem jejich kouzlo. Samozřejmě, v dnešní době nikdo nepotřebuje klasické hodinky, navíc ani ty nejdražší kousky od AP, Pateku nebo Vacheronu nikdy nebudou tak přesné jako vaše Apple Watch nebo váš iPhone. Klasické hodinky však mají něco, co nelze nahradit žádnou elektronikou na světě – mají totiž neuvěřitelnou mechaniku, která vás buď fascinuje, nebo vás nechá chladným a pak pro vás zkratka klasické hodinky nejsou. Pokud vás však začne fascinovat, co vše dokáží vaše hodinky, které fungují jen díky tomu, že je natáhnete, a dokáží pracovat desítky let s kapkou oleje, která celý strojek dokonale maže tak, aby fungoval bez chyby, dostanete se do světa, ze kterého již není úniku.

Jakmile se začnete pohybovat ve světě od Rolexu výš, okamžitě zjistíte, že klasické hodinky nejsou o diamantech nebo platině, ze které jsou vyrobeny. Jsou o počtu komplikací, které nabízejí, jsou o tom, co vše dokáží jen díky mechanickému strojku a o preciznosti, se kterou byly stovky součástek, ze kterých se skládají, vyrobeny. Chápu, že to někdo nechápe, ale já tomu zkrátka propadl a miluju to.

Důležitá je také hodnota. Zatímco když budete rok co rok měnit Apple Watch, budete rok co rok utrácet například deset tisíc za přechod na nový model, když ten starý prodáte. Po deseti letech tímto stylem utratíte 100 000 Kč a na konci dne budete mít na zápěstí něco, co má stále hodnotu 20 tisíc korun a vy to po roce prodáte za deset. Samozřejmě nemusíte kupovat rok co rok nové Apple Watch, ovšem příběh bude pořád stejný, jen utratíte méně peněz, ale na konci dne nějaké ty koruny vždy proděláte.

Pokud si koupíte v podstatě jakékoli hodinky od Rolexu výš, to naprosto nejhorší, co se vám může stát, je, že je za 10 let prodáte za stejnou cenu, za kterou jste je koupili. To se vám však v 95 % případů nestane a naopak vaše sbírka nabírá na ceně den co den. Osobně mám ve sbírce Rolex, Hublot, Breitling, Omegy a aktuálně čekám na Pateky a AP.

Už jen na pěti kouscích, které aktuálně vlastním (jedny Rolex má manželka), jsem při aktuální prodejní ceně versus pořizovací ceně vydělal zhruba 350 000 Kč. To se vám zkrátka u Apple Watch nestane. Až je po mě jednou zdědí můj syn, věřím, že najde v šuplíku raději sbírku klasických hodinek, než poslední model Apple Watch a beru je tak zkrátka i jako nezanedbatelnou investici, obzvlášť v momentě, kdy do sbírky přibudou dva výše uvedené kousky.

V neposlední řadě pak vzhledem k tomu, co dělám za práci, ani k tomu, co dělám ve volném čase tak nějak nepotřebuji žádnou z funkcí Apple Watch. Chápu, že pro někhoo jsou nezbytné a dokáží mu skutečně usnadnit život, já osobně je však nepotřebuji. Mám doma jedny Garmin Marq Driver, které si rád beru na okruh, aby mi měřily časy, ovšem na běžné nošení je skutečně nosím velmi vyjimečně. Do lesa se psem chodím kvůli venčení sebe i psa, abych si vyvětral hlavu a ne abych se snažil den co den zdolávat 10 tisíc krouků a jestli jich udělám jeden den 9 a druhý 11 tisíc, je mi tak nějak fuk.