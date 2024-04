NASA: Nefoťte mobilem Slunce, můžete jej tak nenávratně zničit

Přestože NASA varovala před focením nedávného úplného zatmění Slunce na telefon, mnoho lidí to stejně zkusilo. Zatmění prošlo pásem přes Severní Ameriku, od Mexika až po Kanadu. Hlavní obavou NASA bylo možné poškození miniaturního senzoru telefonu při jeho přímém namíření na Slunce. Podobně se mohly poškodit sítnice našich očí bez speciálních brýlí na zatmění, které filtrují škodlivé paprsky.

NASA nicméně nabídla několik tipů, jak bezpečně sledovat zatmění nebo pořídit jeho snímek pomocí smartphonu. NASA potvrdila, že senzor telefonu by mohl být stejně jako jakýkoli jiný obrazový snímač poškozen, pokud je namířen přímo na Slunce, což platí zejména v případě použití jakéhokoli zvětšovacího objektivu na telefonu. Nejlepším postupem by podle NASA bylo držet při fotografování Slunce v jakoukoli jinou dobu než během úplného zatmění před objektivy telefonu brýle na zatmění. Není to poprvé, co NASA bere v potaz to, že lidé budou používat své mobilní telefony k zaznamenávání astronomických událostí. Dokonce spravuje celou sekci astrofotografie a návody na nejlepší postupy fotografování telefonem, pokud jde o úplné nebo částečné zatmění Slunce a Měsíce.

Při poskytování rad ohledně expozice NASA varuje lidi, aby si snížili očekávání ohledně výsledků, bez ohledu na to, jak pokročilé jsou nyní telefonní fotoaparáty, a navrhuje spíše fotografovat reakce lidí na úplné zatmění Slunce nebo potemnělou krajinu, která se vytváří během dne. Uživatelé se snažili letošní zatmění Slunce zachytit pomocí fotoaparátů svých smartphonů. Poměrně dobré snímky vzešly z nejnovějších modelů Samsung Galaxy S, ostudu si ale neudělal ani iPhone. Na některé výsledky, o jejichž shromáždění se postarali redaktoři serveru PhoneArena, se můžete podívat do fotogalerie tohoto článku.