Zatmění Slunce 2024: Takto neuvěřitelně jej Red Bull vyfotil i se svými letadly

U příležitosti včerejšího zatmění Slunce v Severní Americe pořídila společnost Red Bull fotografie, které zastíní všechny ostatní. Tyto jedinečné snímky vyžadovaly, aby akrobatičtí piloti Kevin Coleman a Pete McLeod letěli v tandemu pouhé čtyři metry od sebe ve výšce 1 500 metrů na obloze, zatímco je ze země fotografovali renomovaní fotografové Mason Mashon a Dustin Snipes.

Pro nácvik focení při úplném zatmění Slunce neexistuje logicky žádná obdobná situace, kvůli čemuž tak bylo vše nutné zvládnout naprosto dokonale de facto na první dobrou. Náročnost celé akce ostatně potvrdil i velezkušený pilot Kevin Coleman. „Za normálních okolností by to byl zvládnutelný manévr. Ale když musíte letět několik metrů od křídla ke křídlu, pohybovat se ve tmě ze zatmění, úhel letu musí být dokonale v jedné linii se Sluncem a na pořízení záběru máte jen čtyři minuty, zatímco se pohybujete rychlostí 180 km/h, je to neuvěřitelně náročné,“ řekl Coleman o projektu. „Je to hra o centimetry – když se o dva centimetry odchýlíme, ztratíme snímek.“ To se však naštěstí nestalo a Red Bull se tak díky tomu může pochlubit opravdu skvostnými snímky, které obletěly svět.

Byla by však chyba si myslet, že se projekt zrodil jednoduše a nevyžadoval žádnou větší přípravu. Zachycení letadel při zatmění Slunce si totiž vyžádalo dlouhé měsíce příprav, kdy se řešily podrobnosti o místech, letových trasách, vzdálenostech a způsobech osvětlení letadla v téměř úplné tmě. Na letadlo byly nainstalovány reflexní vinyly, aby byla křídla viditelná ze země.

„Je to jedna z nejtěžších fotografií, které jsem se kdy snažil pořídit,“ řekl Mashon a dodal: „Existují známá nastavení pro zachycení zatmění, ale když musíte zjistit výšku letadel nad úrovní země, abyste je dokonale zarámovali a škálovali se zatměním, je to během totality úplně jiná hra.“