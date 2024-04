Všimli jste si toho? Safari v posledních měsících skokově zrychlilo

Jablečný prohlížeč Safari se těší na iPhonech, iPadech a Macích dlouhodobě velmi slušné popularitě. Konkurence je však v tomto směru velmi silná a tak Applu nezbývá nic jiného než svůj prohlížeč neustále vylepšovat tak, aby bylo jeho využívání pro jablíčkáře co možná nejpříjemnější. Některé upgrady jsou však leckdy vcelku nenápadné, kvůli čemuž na ně musí upozornit on sám skrze příspěvky na vývojářském blogu a tak podobně. Přesně to se stalo i nyní s tím, že Safari za poslední měsíce výrazně zrychlilo.

Na blogu vývojového týmu pro Apple WebKit se objevil před pár hodinami příspěvek, ve kterém se kalifornský gigant chlubí, že dle nedávno představeného multiplatformního měřiče rychlosti prohlížeče, na kterém spolupracoval spolu s Googlem či Mozillou, zrychlilo Safari za poslední měsíce o úctyhodných 60 %. Konkrétně jej měl Apple krůček po krůčku zrychlovat od iOS 17.0 až po 17.4, přičemž snad v každé verzi „sedmnáctkového“ systému se mu Safari podařilo mírně zrychlit. Kvůli tomu se tak ve výsledku nemusí zdát, že by nyní jeho prohlížeč běžel rychleji, jelikož uživatelé nezažili velký rychlostní skok při přechodu z jedné verze iOS 17 na druhou. Pokud byste však srovnávali například iPhone s iOS 16 s iPhonem se 17.4, rychlost Safari by měla být citelně vyšší u novějšího OS.