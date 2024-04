5 tipů a triků pro Google Chrome na smartphonu, které určitě oceníte

Pokud používáte Google Chrome a chcete zkontrolovat hesla, uložená v Chromu, nemusíte do prohlížeče zadávat adresu passwords.google.com. Stačí klepnout na tři tečky v pravém dolním rohu a poté v kartě ve spodní části displeje klepnout na Správce hesel . Následně jen ověřte vaši totožnost a můžete se pustit do správy hesel.

Přidání do seznamu četby

Narazili jste na zajímavý článek na webu, ale nemáte právě čas si stránku přečíst? Není se čeho bát, díky možnosti přidání do seznamu četby v prohlížeči Chrome lze webovou stránku uložit do příslušné sekce a přečíst si ji, až budete mít čas. Jak na to? Při otevřené webové stránce klepněte na ikonku sdílení vpravo nahoře. Povytáhněte kartu ze spodní části displeje a klepněte na Přidat do seznamu četby. Seznam četby zobrazíte po klepnutí na tři tečky vpravo dole -> Seznam četby.