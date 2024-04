Vývojáři zuří. Apple nesmyslně omezuje funkčnost Vision Pro

První AR/VR headset Applu se sice začal prodávat již před pár týdny, po prvotním poprasku se však zatím příliš nezdá, že by měl v brzké době zapříčinit ve světě technologickou revoluci. Zdá se však, že do určité míry na tom má podíl i strach nebo chcete-li opatrnost Applu ohledně soukromí uživatelů. Jak je to možné?

Vývojáři vytvářející aplikace pro Vision Pro, respektive operační systém visionOS, nemají plný přístup ke zdrojům dat z kamerového systému. Namísto toho jim Apple poskytuje „data z okolí“, která jsou velmi zjednodušeně řečeno trojrozměrným modelem okolí vytvořeným z kombinace dat z kamerového systému headsetu a LiDAR senzorů. Háček je však v tom, že těchto dat není tolik, kolik by vývojáři potřebovali pro komplexnější aplikace, které by byly například skrze data z kamery schopné rozpoznávat detailně určité věci a tak podobně.

Apple k této opatrnosti podle bývalých zaměstnanců Applu pracujících v minulosti na Vision Pro došel kvůli poprasku, kterou před lety vyvolaly Google Glass. U těch totiž měli vývojáři aplikací k datům z kamerového systému headsetu plný přístup, což se později ukázalo jako relativně kontroverzní vzhledem k tomu, že přes kamery mohli vývojáři ve výsledku sledovat okolí uživatelů včetně osob. Právě lidé, kteří se dostávali do styku s uživateli Google Glass, pak byli největšími kritiky tohoto řešení, jelikož se při svém snímání brýlemi zkrátka necítili bezpečně a komfortně. Apple se proto rozhodl, že bude přístup vývojářů k datům z fotoaparátu redukovat na minimum potřebné k tvorbě určitých aplikací. V tom je však háček.

Kvůli omezení plného přístupu k přední kameře totiž nemohou na Vision Pro vznikat nejrůznější aplikace, které by jej mohly posunout na zcela novou úroveň. Myslí si to třeba i vývojář Anthony Vitill, který stojí za velmi oblíbenou fitness hrou HitMotion dostupnou na headsetech Meta Quest. I on měl sice v minulosti zájem o vytvoření visionOS verze jeho hry, nicméně vzhledem k tomu, že Vision Pro neumožňuje aplikacím skrze kamerový systém „číst“ okolí tak jak tomu je u headsetů Meta Quest, aplikace vzniknout nemohla.

Na stejný problém upozorňuje i vývojář Kalani Helekunihiho, který se zaměřuje na vývoj aplikací pro seniory a hendikepované, aby jim usnadnil život. To však s Vision Pro bohužel taktéž nejde, jelikož kamerový systém headsetu neumožňuje aplikaci plnou analýzu obrazu, který vidí. Zatímco tak na Meta Quest headsetech je možné provozovat aplikace, které do jisté míry nahrazují osobám se zrakovým postižením slepeckou hůl, jelikož za ně analyzují to, co je před nimi a dokonale jim to popisují, Vision Pro toho kvůli omezení Applu není schopen. Je proto otázkou, nakolik zde dává důraz na maximální míru soukromí smysl.