Apple nechtěně potvrdil nejzásadnějších vylepšení chystaných iPadů Pro!

Apple se sice dlouhodobě snaží držet informace o svých chystaných produktech pod pokličkou, ani tentokrát se mu to však v případě nových iPadů Pro nepodařilo. Nedávno vydaná 1. beta iPadOS 17.5 toho totiž o novinkách odhaluje mnohem víc než by se na první pohled mohlo zdát.

S velmi zajímavým zjištěním nyní přišli vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac. Ti v kódu iPadOS 17.5 narazili konkrétně na čtveřici identifikátorů doposud nevydaných iPadů, konkrétně na:

iPad16,3

iPad16,4

iPad16,5

iPad16,6

Podle dalších informací z kódu bety by se mělo jednat o 11“ a 12,9“ iPady Pro (přesně s těmito úhlopříčkami), přičemž dva modely dorazí klasicky ve WiFi verzi, zbylé dva pak ve verzi WiFi+Cellular. Suverénně nejzajímavější je pak to, že firmware potvrzuje nasazení nového typu displeje, kterým by měl být podle prakticky všech doposud uniklých informací OLED panel. Dále se z kódu dozvídáme, že displeje bude Apple odebírat od různých dodavatelů, kdy 11“ verzi dodá Samsung s LG, zatímco 12,9“ verzi má dodat LG. Minimálně identifikátory displejů a všeho ostatního, co lze v betě nalézt, to naznačují. A to ve výsledku znamená jediné – představení novinek klepe na dveře.