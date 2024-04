Xiaomi jako přes kopírák, Samsung se inspiruje: Jak se liší ovládací centrum iPhonů od jiných smartphonů

Mysleli jste si, že je kopírování Applu ostatními výrobci již pasé? Ale kdepak! Je sice pravda, že hlavní vlna kopírovací mánie už se svým způsobem přelila, tedy minimálně u renomovaných výrobců smartphonů a tak podobně, stále lze však na určité podobnosti jejich hardwarů a softwarů s těmi z dílny Applu narazit. Skvělým příkladem je třeba ovládací centrum, které je nedílnou součástí valné většiny smartphonů.

Na to, jak vypadají ovládací centra v nejznámějších smartphonech si youtubový kanál TechDroider na svém účtu na X skrze srovnávací grafiku. Z té je krásně vidět, že zatímco třeba verze Androidu od Googlu či OnePlus se designově od iOS liší opravdu značně a vlasně jen stěží bychom zde hledali podobné ovládací prvky (snad vyjma jezdce pro regulaci jasu displeje, který však ve výsledku ani jinak než tímto stylem řešit nelze), Samsung se systémem od Applu evidentně inspiruje a Xiaomi se pak nebojí kopírovat takřka 1:1. Vždyť i uspořádání jednotlivých ovládacích prvků je u Xiaomi velmi blízké tomu, které používá Apple, přičemž ovladače pro jas a hlasitost telefonu jsou pak zcela stejné, stejně jako třeba umístění ukazatele baterie. Na srovnání se můžete podívat níže.

Ptáte se na to, jak si může Xiaomi něco podobného vůbec dovolit? Odpověď je poměrně jednoduchá – protože jej za kopírování Apple žalovat zcela určitě nebude. Historie totiž ukázala, že soudní tahanice založené právě na kopírování jsou velmi dlouhé a navíc s nejistým výsledkem. Pro Apple je tak kvůli tomu nesmyslné se do podobných sporů vůbec pouštět, jelikož by z nich dost možná vůbec nic nezískal. Právě z toho důvodu tak Xiaomi kromě softwaru čas od času ukáže i smartphone, který je designově iPhonům velmi blízký. Dovolit si to totiž díky postoji Applu může.