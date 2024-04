Nové laptopy Microsoftu mají být rychlejší než MacBooky Air M3, má to ale háček

Čipy Apple Silicon jsou v posledních letech mnoha uživateli považovány za to nejlepší, co si lze v laptopech představit. Jak se však zdá, Microsoft chce světu v brzké době ukázat, že tomu tak úplně není a že to jsou čipy právě v jeho noteboocích, které budou stát v nejbližších letech za pozornost. Vyplývá to alespoň z uniklých dokumentů, které se podařily ještě před představením novinek získat portálu The Verge.

Nové laptopy od Microsoftu budou osazeny čipy Snapdragon X Elite od Qualcommu, které byly představeny v říjnu loňského roku coby čipy založené na ARM architektuře stejně jako tomu je u Apple Silicon. Už tehdy Qualcomm tvrdil, že Snapdragon X Elite dosáhl v měřiči výkonu Geekbench 6 až o 21 % vyššího skóre při testu na více jader oproti čipu M3. A jak se zdá, Microsoft se chce tohoto tvrzení držet za každou cenu. Novinky má mít totiž v plánu propagovat jako stroje, které mají oproti M3 MacBookům Air rychlejší CPU, lepší akceleraci AI a dokonce i rychlejší emulaci aplikací.

Je tu však pár zásadních háčků. Tím prvním je fakt, že Snapdragon X Elite měří své síly stále „jen“ se základním čipem M3 a nikoliv verzemi M3 Pro či M3 Max, které přitom mají více jader CPU a tedy by měly být rychlejší než řešení od Qualcommu. Čipy Apple Silicon pak také dlouhodobě nabízí špičkový výkon v přepočtu na watt, díky čemuž jsou energeticky úsporné a zároveň v základní verzi i pasivně uchladitelné. Právě díky tomu tak Apple nemusí již od M1 nasazovat do MacBooků Air aktivní chlazení, jelikož jej čipy jednoduše nepotřebují. Snapdragon X Elite přitom bude prakticky 100% aktivně chlazen, jelikož se podle dostupných informací nezdá, že by byl z hlediska výkonu na watty tak nenáročný jako čipy Apple Silicon.

Podtrženo, sečteno – přestože konkurence Applu pomalu ale jistě kráčí se svými ARM čipy vpřed, kalifornský gigant je svými čipy Apple Silicon stále napřed a pravděpodobně ještě pěkných pár let bude.