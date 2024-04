Jak začít používat chytré osvětlení s podporou HomeKitu

Nativní aplikace Domácnost od Applu nabízí spoustu skvělých možností, co se týče správy a ovládání chytré domácnosti, vybavené kompatibilními zařízeními. Patří k tomu i správa a ovládání chytrého osvětlení. Pokud jste si právě pořídili první chytré žárovky nebo svítidla kompatibilní s HomeKitemr, určitě se budete chtít naučit, jak je ovládat v aplikaci Domácnost. Pomocí několika klepnutí a přejetí prstem po obrazovce iPhonu můžete rychle upravit jas, změnit barvu nebo zapnout či vypnout světla, případně naprogramovat dobu jejich spuštění. Jak na to?

Než začnete ovládat svá světla, musíte nejprve přidat chytré domácí zařízení do Apple HomeKitu, respektive do nativní aplikace Domácnost. V současné době jsou na trhu k dispozici spousty kompatibilních osvětlovacích zařízení: žárovky, vypínače, lampy, pásky, panely a řada dalších, dostupné funkce se ale u jednotlivých zařízení a výrobců budou lišit. Nezapomeňte vždy řádně pojmenovat veškerá zařízení i místnosti, ve kterých se nachází – usnadní vám to ovládání a zpřehlední notifikace.

Pokud chcete ovládat světla vzdáleně nebo chcete využít pokročilé funkce, jako je adaptivní osvětlení nebo automatizace, budete si také muset nastavit Apple Domácnost Hub. Nakonec se musíte ujistit, že všechna vaše zařízení jsou aktuální a mají nainstalován nejnovější software.

Jak zapínat a vypínat chytré žárovky v aplikaci Domácnost

Jakmile máte v aplikaci Domácnost chytrou žárovku, lampu nebo vypínač, můžete ji zapínat a vypínat několika různými způsoby. Nejrychlejší a nejjednodušší metodou je zapnout nebo vypnout světlo prostřednictvím zobrazení Domácnost. Stačí klepnout na ikonku dané žárovky v aplikaci Domácnost. Aplikace Domácnost ji automaticky zapne nebo vypne podle aktuálního stavu světla. Pomocí dlouhého stisku pro změnu zobrazíte další možnosti ovládání.

Stmívání a změna barvy světel v Domácnosti

Některá světla nabízí možnost aktivace takzvaného adaptivního osvětlení. Pro využití této funkce naplno budete ve vaší chytré domácnosti potřebovat ovládací centrum v podobě Apple TV 4. generace či novější nebo HomePodu. Pro aktivaci Adaptivního osvětlení klepněte na dlažidici příslušného světla, případně na ní podržte prst a klepněte na Nastavení příslušenství. Poté stačí už jen klepnout na ikonku se světlem a aktivovat položku Adaptivní osvětlení. Pokud chcete v nativní Domácnosti manuálně ovládat stmívatelná světla, klepněte na název místnosti, ve které se dané světlo nachází. Poté klepnutím na název světla zobrazte posuvník, na kterém následně už jen nastavíte požadovanou úroveň jasu. Některá chytrá světla nabízí také možnost změny barev. Tuto změnu je někdy možné provést v příslušné aplikaci k danému světlu, pro větší pohodlí a přehled je však lepší k tomuto účelu používat nativní Domácnost. K ovládání barev světla se podobně jako v případě stmívání dostanete přes dlaždici daného zařízení v aplikaci Domácnost.

Další tipy

Novější verze operačního systému iOS, respektive nativní aplikace Domácnost, nabízí spoustu užitečných funkcí, které vám zpříjemní a zefektivní používání a správu vaší chytré domácnosti, světla nevyjímaje. Které to například jsou?

Seskupení příslušenství pro ovládání celé skupiny zařízení najednou: Klepněte na pravou stranu dlaždice příslušenství -> Seskupit s dalšími příslušenstvími . Poté stačí jen klepnutím vybrat další zařízení a pojmenovat skupinu.

Klepněte na pravou stranu dlaždice příslušenství -> . Poté stačí jen klepnutím vybrat další zařízení a pojmenovat skupinu. Změna ikonky a názvu příslušenství: Pro změnu názvu klepněte na pravou stranu dlaždice nebo na ikonu nastavení, klepněte na křížek a příslušenství přejmenujte. Pro změnu ikonky klepněte na ikonku u názvu příslušenství a zvolte novou. U některých druhů příslušenství není změna ikonky možná.

Pro změnu názvu klepněte na pravou stranu dlaždice nebo na ikonu nastavení, klepněte na křížek a příslušenství přejmenujte. Pro změnu ikonky klepněte na ikonku u názvu příslušenství a zvolte novou. U některých druhů příslušenství není změna ikonky možná. Uspořádání místností do zón: Seskupování místností do zón má za cíl usnadnit ovládání světel a dalších zařízení v různých částech domu pomocí Siri. Vyberte v aplikaci místnost, kterou chcete seskupit s jinými, klepněte na ikonku ozubeného kola a zvolte Nastavení místnosti. Poté klepněte na Zóna a buďto vyberte existující zónu, nebo vytvořte novou.

