Applu uniklo další vylepšení Apple Watch 10! Budete z něj nadšeni

Letošní podzim nepřinese jen představení iPhonů 16 (Pro) spolu s AirPods, ale taktéž příchod Apple Watch Series 10, potažmo Ultra 3 a SE 3. A právě další vylepšení pro jablečné hodinky před malou chvílí vyplulo na světlo světa. Poté, co jsme se v předešlých týdnech dozvěděli o tom, že u nich chce Apple nasadit speciální senzory pro monitoring krevního tlaku a spánkové apnoe či že mají hodinky přinést i nový design s magnetickým upínáním řemínků se nyní dozvídáme o tom, že na Apple Watch 10 míří i úspornější displej.

Podle informací z dodavatelského řetězce Applu, které jako první zveřejnil spolehlivý čínský portál The Elec, přejde Apple u Apple Watch Series 10 na modernější typ OLED panelu, který nabízí při zachování stávajících zobrazovacích schopností nižší energetickou náročnost. A to znamená jediné – nižší vytěžování baterie a tedy i její delší výdrž. Teoreticky se sice může stát, že energie, kterou Apple ušetří úspornějším displejem, bude využita jiným energeticky náročnějším komponentem, nicméně vzhledem k tomu, že právě výdrž baterie je uživateli ostře kritizována, bylo by to velmi překvapivé. Jako nejpravděpodobnější se tak naopak jeví fakt, že se Apple právě skrze nasazení úspornějších komponentů pokusí výdrž svých hodinek co nejvíce a zároveň nejjednodušeji protáhnout na maximální možnou úroveň.

Poměrně zajímavé je pak to, že displeje pro Apple Watch by měly být alespoň z hlediska OLED technologie shodné s těmi, které Apple využívá u iPhonů 15 Pro (Max). Jednat by se tedy mělo konkrétně o LTPO TFT panely. Právě to by mělo ve výsledku Applu nejenže zaručit vynikající zobrazovací schopnosti, ale taktéž možnost s dodavateli vyjednat nízké výrobní ceny těchto displejů. Přeci jen, jejich výrobní linky už budou na danou technologii uzpůsobené, akorát kromě panelů pro iPhony budou chrlit i panely pro Apple Watch. Nasazení úspornějšího displeje tak ve výsledku nemusí přinést jen prodloužení výdrže Apple Watch, ale i zachování jejich ceny.