Nová Apple TV s webkamerou se blíží! Unikly o ní další informace

Chytrý televizní box Apple TV, který udělá smart TV de facto z jakékoliv televize s HDMI, ještě v žádném případě neřekl své poslední slovo. Přestože se ještě před pár lety zdálo, že s ním Apple do budoucna nepočítá, vydání několika nových verzí vše otočilo vzhůru nohama, přičemž velké jsou i plány Applu do budoucna. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple ve svých dílnách v současnosti pracuje na nové generaci Apple TV, která má zabudovanou kameru pro videohovory a další aplikace využívající právě obraz z ní. Velmi zajímavé je pak to, že dle Gurmana bude přední kamera u nové Apple TV nejenže sloužit k uskutečňování videohovorů a tak podobně, ale taktéž k jejímu ovládání. Aple TV má totiž podporovat ovládání gesty, kterými by mělo jít alespoň částečně nahradit ovládání klasickým ovladačem.

V tuto chvíli není bohužel jasné, kdy bychom se nové generace Apple TV mohli dočkat. Její vývoj totiž podle všeho stále probíhá a nezdá se, že by s ním Apple vyloženě pospíchal. Na druhou stranu se však zdá, že by upgrade nemusel být příliš složitý na realizaci, díky čemuž bychom tak na novinku ve výsledku nemuseli čekat příliš dlouho.