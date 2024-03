Tato novinka od Belkinu přemění váš iPhone ve webkameru pro Apple TV

Tak dlouho usilovalo jablíčkáři o to, aby na Apple TV dorazila aplikace FaceTime pro videohovory, až je Apple vyslyšel a na novější generace Apple TV FaceTime skutečně dodal. Tím však uživatelům zadělal na další drobný a do jisté míry úsměvný problém. Televize totiž logicky nemají webkameru, kterou jim tak v případě Apple TV supluje iPhone. Jeho přichycení k televizi či pod ní však bylo doposud na fantazii každého jednoho uživatele, jelikož Apple nenabízel žádná stojánek či držák, který by coby možnost uchycení iPhonu k televizi pro FaceTime hovory posloužil. To se ale nyní skrze novinku od Belkinu mění.

Belkin jako již tradičně chytil příležitost za pačesy a stejně jako vytvořil před lety první MagSafe držák pro iPhone připnutelný na externí monitor či displej MacBooku, vytvořil nyní typově podobný držák sloužící k uchycení iPhonu pro následné videohovory. Držák se dá přizpůsobit naklápěním v rozsahu -20 až +30 stupňů, je připnutelný až na 10cm široké televize a kromě rámu televize jej lze umístit i pod ní coby klasický stojánek. Drobný háček je sice v tom, že si za něj nechává Belkin poměrně velkoryse zaplatit, jelikož si za něj na Apple Online Storu účtuje 1390 Kč, nicméně vzhledem ke spolehlivosti a ve výsledku i líbivosti celého řešení je pravděpodobné, že popularitě tohoto příslušenství nebude v budoucnu vůbec nízká.