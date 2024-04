Apple čelí dalšímu vyšetřování ze strany EU! O co jde tentokrát?

Očekávání se naplnila. Poté, co Evropská unie ústy svých regulátorů při nabytí účinnosti zákona o digitálních trzích technologickým společnostem vzkázala, že jakékoliv porušení této novinky z jejich strany bude důkladně prošetřováno bez jakékoliv tolerance, začíná se Apple do těchto šetření čím dál tím víc zamotávat. Jen do dnešního dne měl totiž na krku hned tři, přičemž čtvrté se nyní oficiálně rozbíhá. A stejně jako předešlá tři šetření, ani tohle není vůbec příjemné.

V současnosti čelí Apple ze strany EU vyšetřování za:

Poplatky vývojářů za alternativní obchody s aplikacemi včetně poplatku za stažení každé jedné aplikace nad určitý počet stažení

Obrazovka pro volbu výchozího webového prohlížeče coby (ne)dostačující řešení při prvotním nastavování iPhonů

Apple Music má být na Apple produktech zvýhodňováno oproti Spotify a dalším konkurenčním streamovacím službám

a nově pak za to, že pravidla pro streamovací služby jako takové, které Apple v návaznosti na zákon o digitálních trzích (DMA) pozměnil, stále neodpovídají tomu, co Evropská unie požaduje. Tvrdí to alespoň Spotify, které tak dlouho tepalo do EU, až ta oficiálně oznámila, že je skutečně třeba zahájit čtvrté vyšetřování, které prověří, jak jsou nynější podmínky Applu pozměněné kvůli DMA právě zákonu o digitálních trzích přizpůsobené. Respektive, zda podmínky splňují to, co od DMA Evropská unie očekávala a pomáhají vývojářům v implementaci jejich služeb do ekosystému Applu.

Jak celé vyšetřování dopadne se velmi pravděpodobně hned tak nedozvíme. Zpravidla se totiž jedná o velmi dlouhý proces, který kromě prověření všech skutečností evropskými regulátory zahrnuje třeba i výslechy jak Applu, tak i společností, které jsou přesvědčeny o tom, že DMA není ze strany Applu dodržováno tak, jak by mělo. EU se tedy zcela určitě obrátí v první řadě na Spotify, od kterého si vyslechne, co konkrétně je dle něj špatně, respektive v rozporu s DMA. Jisté je však jedno. Apple se bude snažit, seč mu budou síly stačit, aby jakékoliv nové nařízené na změnu svého systému zvrátil. Každá další změna jej totiž stojí spousty peněz i času jeho vývojářů.