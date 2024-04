Rusko opět šťourá do Applu, tentokrát se však pořádně ztrapnilo

Od útoku Ruska na Ukrajinu musí ruští jablíčkáři zkousnout fakt, že mnohé služby a aplikace v jejich zemi kvůli sankcím nefungují a to ať už částečně či úplně. Rusko jako takové se sice snaží provozovatele těchto služeb sídlící zpravidla v USA či Evropě přesvědčit o tom, že je na místě dané věci navzdory sankcím opět zprovoznit, kladné odpovědi ze zahraničí však nepřichází. Čas od času se proto éterem proženou zprávy o nejrůznějších pokutách, které Rusko rozdává za leckdy naprosto směšné prohřešky, aby svým občanům ukázalo, kdo je na jeho území pánem. Tyto pokuty vyfasoval ostatně v minulosti třeba i Apple či Google. První jmenovaný je pak nyní opět ruskými úřady popotahován.

Antimonopolní úřady Ruska nyní zaslaly Applu žádosti o vysvětlení toho, proč ruským jablíčkářům na iPhonech a dalších Apple produktech nefungují bankovní aplikace, platební služby a tak podobně. V žádosti o vysvětlení dále stojí, že většina ruských bank byla z App Store v Rusku odstraněna a co je možná nejúsměvnější, úřady se Applu dotazují na to, proč v zemi nelze instalovat na iPhony aplikace z jiných zdrojů než je App Store, když v Evropské unii tuto možnost jablíčkáři mají. Konkrétně se ruské regulátory ptají na to, proč se tato možnost nevztahuje na ruské uživatele. Skoro by se tak až chtělo říci, že ruské úřady zcela ignorují EU coby politický a hospodářský celek a taktéž fakt, že podpora instalace aplikací z alternativních obchodů nefunguje nejen v Rusku, ale i ve zbytku světa vyjma EU.

Je poměrně pravděpodobné, že ať se Apple na dotazy ruských antimonopolních úřadů vyjádří jakkoliv, nebudou jeho slova stačit a za své chování si poté vyslouží od Ruska pokutu. Jen pro představu, v předešlých letech vyfasoval Apple od tohoto úřadu hned dvě a to konkrétně ve výši 12,12 milionů dolarů a 17,4 milionů dolarů.