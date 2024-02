Rusko přišlo na způsob, jak dostat do App Store zakázané aplikace Applu přímo pod nosem

Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu byl Apple jednou z prvních společností, která reagovala na celou situaci řadou kroků, jenž měly Rusku dát jasně najevo, že s jeho chováním nesouhlasí. Řeč je například o zastavení prodejů Apple produktů na jeho území, pozastavení Apple Pay či smazání řady aplikací z App Store. Jeho kroky navíc později posvětily i americké sankce vůči Rusku, které obsahují mimo jiné omezení bank a to i ve formě přístupu jejich klientů k účtům přes Apple zařízení, respektive pak přes aplikace v nich. Vývojář s přezdívkou Wukko však nyní na sociální síti X přišel se zajímavým rozborem toho, jak Rusko přeci jen zvládá bankovní aplikace v App Store provozovat, přestože by tomu tak být nemělo.

Podle vývojáře jsou ruské banky v čele se Sber, která působila donedávna i v Česku, schopné své aplikace velmi zjednodušeně řečeno ukrýt do jiné, kterou Apple zkontroluje a následně vpustí coby bezproblémovou. Tyto dvojí aplikace fungují na principu, že v Rusku se zobrazují v jiném designu a s jinými funkcemi nežli v USA a zbytku světa. Polohu uživatele rozpozná aplikace skrze IP adresu, přičemž jakmile tak učiní, stáhne do zařízení konfigurační soubor, dle kterého je následně aplikace „nastavena“ do finální verze. Apple sice již začal proti podobným úpravám podnikat patřičné kroky například ve formě jejich mazání, blokování a tak podobně, nicméně je s podivem, že se vůbec nechal takto obelstít. Indície, že se v Rusku děje na poli aplikací něco nekalého, přitom měl poměrně značné – všimnout si mohl například skokového nárůstu velikosti typově stále stejných aplikací.

Vývojář ve vlákně na sociální síti X píše, že jeho cílem je ukázat jednak to, jak Rusko obchází zákazy Applu, ale taktéž to, jak Apple ve skutečnosti (ne)kontroluje aplikace v App Store. Respektive, při jejich kontrole je důkladný je ve chvíli, kdy mu samotnému má daná aplikace přinést nějaký větší užitek. Zda s jeho slovy souhlasíte či nikoliv je už jen na vás, avšak jasné je minimálně to, že zde Apple skutečně pochybil. Jeho kontrolní proces by se totiž určitě měl s podobnou věcí vypořádat.