Pomáhá Rusku ve válce proti Ukrajině vesmírný internet Starlink? Podle Muska nikoliv

Sledujete-li dění kolem války na Ukrajině, jistě jste v předešlých dnech zaslechli zprávy o tom, že ruská armáda měla začít využívat ke komunikaci mimo jiné internet poskytovaný Starlinkem od SpaceX. Díky němu tedy měla mít k dispozici vynikající pokrytí nad okupovaným územím, což jí má pomáhat k pokračování v útocích. Jak se však nyní zdá, zprávy ohledně Starlinku v rukou Ruska jsou možná přitažené za vlasy.

Jelikož Elon Musk hned na začátku války poskytl Ukrajině řadu Starlink terminálů právě ve snaze podpořit její boj proti ruské agresi a tím tedy dal jasně najevo, jak celou záležitost vnímá, asi nikoho příliš nepřekvapí, že to byl právě on, kdo se k celé záležitosti vyjádřil. Na sociální síti X, kterou již pěkných pár měsíců vlastní, proto zveřejnil příspěvek, ve kterém veškeré spekulace okolo využívání Starlinku ruskou armádou popírá. Respektive, dle jeho informací nebyl systém přímo ani nepřímo do Ruska prodán, takže pokud jej Rusko využívá, muselo by jej získat „po vlastní ose“. Nicméně vzhledem k tomu, že by měl mít Musk celý Starlink pod drobnohledem, pravděpodobnost, že by o jeho využívání Rusy nevěděl je relativně malá.