Rusko zablokuje již brzy VPN

Rusko se chystá učinit další husarský kousek, který přiměje zbytek světa k ťukání si na čelo. Tamní cenzurní úřad Roskomnadzor se totiž chystá od 1. března 2024 učinit přítrž přístupu Rusů k informacím na zahraničních webech a to poměrně tvrdým zásahem. Řeč je konkrétně o zákazu VPN sítí.

VPN sítě využívají Rusové ve velké míře od vypuknutí války na Ukrajině, jelikož se jedná de facto o jedinou cestu, jak se dostat k informacím, které nejsou překrouceny ruskou propagandou. Zároveň jsou to právě VPN sítě, které umožňují Rusům využívat sociální sítě a další zábavné weby, které na jeho území po útoku na Ukrajinu ukončily na území Ruska provoz. Zákaz virtuálních privátních sítí, které umožňují blokace ze strany státu obejít, tedy bude mít bezesporu na život v zemi obrovský dopad a to zejména v případě mladých lidí. Jak bude vše fungovat, potažmo jaké budou tresty za porušení zákazu je zatím nejasné. Roskomnadzor totiž zatím nevydal žádné upřesňující informace, byť se tak pravděpodobně stane co nevidět.