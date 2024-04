To se Applu (ne)povedlo: Instalace aplikací mimo App Store je mnohdy noční můrou

Ačkoliv to zpočátku vypadalo, že se jablíčkáři žijící v zemích EU mohou konečně radovat z možnosti sideloadingu, věci nejspíš nakonec nebudou tak růžové, jak si možná někteří představovali. Ukazuje se totiž, že instalace obchodů s aplikacemi třetích stran není zrovna rychlým a snadným procesem. A možná vás nepřekvapí fakt, že se s největší pravděpodobností jedná o záměrný krok ze strany společnosti Apple, který má lidi od sideloadingu odradit.

Pokud se prokáže, že se skutečně jedná o záměrný krok ze strany Applu, pochopitelně to nezůstane bez následků a cupertinská společnost se opět dostane do problémů kvůli obvinění z porušení antimonopolních pravide. To ale prozatím nic nemění na faktu, že v současné chvíli se může instalace obchodů s aplikacemi třetích stran stát mnohdy noční můrou. Zákon EU o digitálních trzích (DMA) vyžaduje, aby Apple umožnil na iPhonu obchody s aplikacemi třetích stran, a společnost na to reagovala neochotně. V době, kdy Apple tuto změnu oznámil, tedy v lednu, již byla patrná jeho neochota tomuto nařízení vyhovět.

Z formulace oznámení společnosti Apple je zřejmé, že se společnost jen nerada podřizuje zákonu, který podle ní neměl být nikdy přijat. Apple se snaží vyvolat dojem, že jde v podstatě o konec civilizace aplikací, jak ji známe. Společnost také zavedla roční poplatek za základní technologie (Core Technology Fee, CTF) ve výši 0,50 EUR za každou instalaci aplikace, což znamená, že pokud nabídnete bezplatnou aplikaci, která se stane virální, můžete spíše než oslavovat vyhlásit bankrot. Mnoho freemium aplikací funguje na obchodním modelu, kdy malá část zákazníků přechází na placenou verzi, ale pokud dosáhne více než milionu stažení, platí i za všechny neplatící uživatele. Samotné obchody s aplikacemi třetích stran platí CTF již od první instalace, což znamená, že jim potenciálně vznikají milionové účty bez jakýchkoli zaručených příjmů. EU uvedla, že není spokojena s tím, že společnost Apple dodržuje zákon, a zahájila formální vyšetřování jeho nedodržování.

Redaktoři serveru The Verge se rozhodli vyzkoušet proces instalace obchodu s aplikacemi třetích stran a zjistili, že není zdaleka jednoduchý. Za prvé, některé obchody přenášejí poplatek 0,50 EUR na uživatele. I když je to pro jednotlivce velmi malá částka, může být dostatečná k tomu, aby odradila od náhodného rozhodnutí podívat se na alternativní obchod s aplikacemi. Další potenciální překážkou pro široké přijetí obchodů třetích stran je jeho složitost, neboť instalace každého obchodu vyžaduje přibližně tucet interakcí na obrazovce.

Probíhá to následovně: na začátku kliknete na odkaz v prohlížeči a načtete alternativní obchod. Poté se zobrazí vyskakovací okno s informací, že nastavení instalace nepovoluje markety od daného vývojáře. Poté přejdete do nastavení, povolíte tržiště, vrátíte se do prohlížeče, znovu kliknete na odkaz pro stažení a zobrazí se další výzva k potvrzení instalace. Nakonec můžete otevřít obchod a procházet dostupné aplikace. Není to vyloženě složitý postup, ale je v něm dost kroků a nepříjemných varování s výrazy, které jsou otravné a působí odrazujícím dojmem – zvláště když v App Store od Applu stačí k instalaci aplikaci a jejímu spuštění jediné klepnutí. Je těžké to považovat za něco jiného než za snahu společnosti vyčerpat energii lidí a odradit je od dalšího pokračování, zejména vzhledem k historickému mistrovství společnosti Apple v navrhování uživatelského prostředí.