Sdílení hesel k Disney+ končí! Víme, odkdy

Poté, co relativně nedávno začal Netflix omezovat bezplatné sdílení hesel k uživatelským účtům, čímž přiměl mnohé diváky k založení si vlastních účtů, popřípadě alespoň k předplacení si volného slotu ve stávajícím sdíleném účtu, přichází se stejným omezením i Disney+. Jeho vedení v minulosti již několikrát varovalo před tím, že se zaříznutí sdílení blíží, přičemž ve včerejším rozhovoru pro CNBC odhalil šéf společnosti Bob Iger bližší detaily.

Podle slov Igera začne Disney+ bojovat proti sdílení hesel k předplaceným účtům od června, byť zatím jen v několika zemích. Do září se však antisdílecí systém rozšíří po celém světě, což by mu mělo podle šéfa Disney zajistit v dohledné době výrazný růst počtu předplatitelů, který povede k dvouciferné ziskové marži. Ve výsledku jde tedy Disney nepřekvapivě o totéž, co Netflixu, který se právě kvůli sdílení hesel taktéž potýkal s nepřesvědčivými finančními výsledky.

Co se týče systému, který Disney+ pro boj se sdílením hesel využije, jednat by se mělo o řadu opatření kombinujících analýzu adresy, aktivity účtu či ID zařízení, díky čemuž bude společnost schopná zjistit, zda je zařízení přihlášené k účtu v domácnosti uživatele či nikoliv, respektive zda se shoduje jeho poloha s primární polohou účtu. Právě tato technologie se totiž ve výsledku ukázala jako nejspolehlivější při testování v USA a dalších zemích na malém počtu předplatitelů. Pokud jste tedy i vy diváky Disney+, kteří jej sledují díky sdílenému účtu, a nejste jeho primární vlastník, v dohledné době budete od sledování odstřiženi.

