Na iPhony 16 Pro (Max) míří vylepšení, které se bude líbit naprosto každému!

Jestli mají iPhony v něčem dlouhodobě podle mnohých jablíčkářů rezervy, pak je to tloušťka rámečků kolem displeje. Tu sice Apple za posledních několik let výrazně zredukoval, oproti některým androidím smartphonům však působí rámečky iPhonů stále velmi široce. Jak se však zdá, Apple si je této slabiny velmi dobře vědom a poté, co se do jejich redukce pustil loni u iPhonů 15 Pro, bude ve stejném duchu pokračovat i u iPhonů 16 Pro.

Že se Apple chystá u iPhonů 16 Pro (Max) nasadit užší rámečky se začalo šuškat na čínské sociální síti Weibo již před pár týdny s tím, že toho kalifornský gigant docílí díly speciální úpravě obvodů obrazovky, které bude možné „slisovat“ a díky tomu je tak učinit snáze implementovatelnými do užšího rámečku. Tyto informace před pár desítkami minut navíc potvrdily i zdroje spolehlivého asijského portálu The Elec, dle kterých tento upgrade nebude mít na zobrazovací schopnosti displejů žádný negativní vliv. Jediný háček sice tkví ve výrobě, nicméně dodavatelé displejů v čele s LG již mají finišovat s dokončením výrobního procesu, takže ani zde by Apple neměl nabrat žádné zpoždění, kvůli kterému by například iPhony nakonec dorazily na pulty obchodů později.

Bohužel, zatímco před pár týdny zdroje tvrdily, že se budou rámečky zúžovat u celé řady iPhonů 16, zdroje The Elec nyní tvrdí, že u základních modelů Apple ponechá displeje z loňské řady a maximálně u nich softwarově odemkne vyšší jas či podobné drobnosti. Přepracovávat je kvůli užším rámečkům se mu totiž zkrátka nevyplatí. U řady 16 Pro (Max) však do zúžování rámečků půjde, jelikož pro ně stejně musel nové displeje vyvinout kvůli tomu, že se je chystá mezigeneračně zvětšit. Konkrétně z 6,1“ modelů se stanou 6,3“ a z 6,7“ modelů pak budou 6,9“. Jakmile však dojde k přepracování základní řady z hlediska velikosti, je jasné, že užší rámečky kolem displeje dorazí i tam.