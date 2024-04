Takto budou vypadat iPhony 16 a 16 Pro! Podívejte se na přesné makety

Je tomu skoro až k nevíře, ale nová generace iPhonů se světu představí už zhruba za 5 měsíců. Apple totiž pořádá představovací Keynote zpravidla na začátku září s tím, že na konci téhož měsíce vstupují tyto telefony do prodeje, aby se následně promítly co nejvíce v předvánočním nákupním šílenství. A vzhledem k tomu, že pět měsíců od představení už není tolik, asi nikoho příliš nepřekvapí, že o telefonech již nyní víme spousty detailů včetně toho, jak budou vypadat. Design navíc nyní potvrdil další zajímavý únik.

O ten se postaral konkrétně velmi spolehlivý leaker Sonny Dickson, který na svém účtu na X sdílel konkrétně fotografie 3D maket iPhonů 16, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max. Jedná se konkrétně o kovové makety využívané převážně asijskými výrobci příslušenství k testování jejich krytů a jiných doplňků pro iPhony ještě předtím, než je Apple oficiálně vydá. Tyto makety proto musí 100% odpovídat rozměrům telefonů, stejně jako rozvržení jejich tlačítek a tak podobně. Jsou proto vyráběny dle nejpřesnějších dostupných informací a jen zřídkakdy se stává, že by neodrážely realitu. Ostatně, kdyby tomu tak bylo, výrobci příslušenství by mohli své chystané zásoby zahodit.

Jak můžete vidět na fotkách výše, i tyto makety potvrzují, že zatímco design fotoaparátu iPhonů 16 Pro (Max) se mezigeneračně nezmění, foťák iPhonů 16 (Plus) bude částečně kopírovat vzhled, na který jsme byli zvyklí u iPhonů X a XS. Za povšimnutí rovněž stojí rozšíření akčního tlačítka z modelů Pro i na základní iPhony, stejně jako nasazení zbrusu nového Capture Buttonu na pravé straně všech modelů pod Power Buttonem. Toto tlačítko má sloužit konkrétně k rychlé aktivaci a následnému ovládání fotoaparátu, přičemž kromě stisku má podporovat i zoomování přejetím prstu z jedné jeho strany na druhou a tak podobně. I letos je tedy na co se těšit.