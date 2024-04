iPhony 16 Pro nabídnou jednu z nejzajímavějších vychytávek loňských iPhonů 15

Jen zřídkakdy se stává, že by základní iPhony v něčem trumfly řadu Pro. U loňských iPhonů 15 (Pro) se tak přeci jen minimálně v jedné věci stalo. Řeč je konkrétně o speciální úpravě skla ve formě jeho probarvení na zadní straně, díky které vypadají záda základních iPhonů 15 podstatně zajímavěji než je tomu u iPhonů 15 Pro. To se však nyní změní.

S probarveným sklem na zadní straně jsme se mohli poprvé setkat u loni představených iPhonů 15, jehož vzhled lze přirovnat například k ledu. Sklo zkrátka není standardně „nabarvené“, ale lze si u něj všimnout jakéhosi efektu průhlednosti, kdy barva je umístěna dovnitř a nikoliv na jeho povrch. Díky tomu tak vypadají záda telefonu nejen krásně, ale taktéž netradičně, zajímavě a celkově jinak než jsme byli zvyklí doposud. O to víc nejednoho jablíčkáře překvapilo, že probarvené sklo nasadil Apple jen u základních iPhonů 15 a 15 Plus a nikoliv u řady Pro. To se však nyní změní.

Fotogalerie iPhone 15 LsA 1 iPhone 15 LsA 2 iPhone 15 LsA 3 iPhone 15 LsA 4 iPhone 15 LsA 5 iPhone 15 LsA 6 iPhone 15 LsA 7 iPhone 15 LsA 8 iPhone 15 LsA 9 iPhone 15 LsA 10 iPhone 15 LsA 11 iPhone 15 LsA 12 iPhone 15 LsA 14 iPhone 15 LsA 13 iPhone 15 LsA 15 iPhone 15 LsA 16 iPhone 15 LsA 17 iPhone 15 LsA 19 iPhone 15 LsA 21 iPhone 15 LsA 18 iPhone 15 LsA 22 iPhone 15 LsA 23 iPhone 15 LsA 25 iPhone 15 LsA 24 iPhone 15 LsA 27 iPhone 15 LsA 26 iPhone 15 LsA 28 Vstoupit do galerie

Zdroje leakera ShrimpApplePro, který působí zejména na čínské sociální síti Weibo, totiž nyní přišly s tím, že probarvené sklo dorazí letos i na řadu Pro, tedy na iPhony 16 a 16 Pro. K dispozici by navíc mělo být nepřekvapivě u všech chystaných barevných variant v čele s vesmírně černou či růžovou, což vzhled novinek solidním způsobem ozvláštní a celkově zatraktivní. A díky odolnosti zajištění ochrannou vrstvou Ceramic Shieldem by mělo být probarvené sklo i nadále superodolné. Designově si tedy řada Pro letos polepší bez kompromisu ve formě nižší odolnosti – tedy stejně, jako tomu bylo loni u iPhonů 15 Pro.