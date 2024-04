Apple nepřímo potvrdil brzké představení nových iPadů!

Tajnosti kolem chystaných iPadů Air a Pro již Apple dělat nemusí. Že odhalení těchto novinek v dohledné době chystá totiž nepřímo potvrdil on sám skrze rozběhlé procesy certifikace těchto zařízení, které běží podle všeho v celé řadě zemí v čele s Indií. Právě v databází indických regulátorů našel nyní portál 91mobiles zmínky o dvou tabletech od Applu s identifikátory, které žádné dosavadní modely nenesou. Je proto jasné, že se musí jednat právě o novinky.

Z indické databáze certifikačního úřadu sice bohužel nelze vyčíst o zařízeních žádné detaily, z dřívějších úniků však víme například to, že iPady Air mají vůbec poprvé v historii Applu dorazit ve dvou velikostech, čímž budou de facto kopírovat řadu Pro. Kromě nové velikosti se pak u této generace očekává například přesunutí přední kamery z horního rámečku do bočního či nasazení výkonnějšího čipsetu.

To v případě iPadů Pro se očekávají upgrady podstatně větší. Svět by se měl totiž dočkat například nasazení OLED displejů, mírného redesignu, který přinese užší rámečky kolem displeje, podpory bezdrátového nabíjení skrze MagSafe nabíječky nebo třeba matného displeje, tedy minimálně coby dodatkové úpravy. Spekuluje se ale rovněž o upravené verzi iPadOS, díky které by měl být tablet mnohem lépe využitelný z hlediska výkonu než tomu bylo u předešlých generací. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáže až květen, ve kterém by mělo k představení novinek dojít.