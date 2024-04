iPadOS 17.5 odhalil zbrusu novou funkci chystané Apple Pencil!

Není žádným tajemstvím, že spolu s novou generací iPadů Pro dorazí i nová verze Apple Pencil, která by měla posunout uživatelský zážitek na zcela novou úroveň. To proto, že u ní chce Apple nasadit podstatně pokročilejší funkce a možnosti, než tomu je u Apple Pencil 2 z roku 2018. A jedna z těchto novinek mu nyní proklouzla ven v iPadOS 17.5, respektive pak jeho kódu.

Vývojáři z 9to5mac objevili ve včera vydané 1. betě iPadOS 17.5 zmínky o nové funkci s názvem „squeeze“, tedy česky zmáčknutí. Toto gesto by mělo, jak již jeho název napovídá, fungovat jednoduše tak, že uživatel zmáčkne v určitém bodě Apple Pencil a ta provede přednastavený úkon. Jednat by se mělo zejména o přidávání nálepek, textového pole, podpisů a tak podobně. Možností ale bude zřejmě podstatně víc, jelikož zmáčknutí jako takové může ve výsledku sloužit i jako aktivátor určitých rozhraní, kdy možnosti v nich může jít teoreticky dále ovládat poklepáním a tak podobně. Právě to totiž Pencil nové generace určitě nabídne po vzoru své předchůdkyně také.

Podpora gesta stisknutí však nebude ani zdaleka jedinou novinkou, která na Apple Pencil 3 míří. Z dřívějších úniků totiž víme například to, že u ní Apple počítá taktéž s podporou lokalizační sítě Najít, díky které by jí tak uživatelé neměli tak snadno ztratit. Počítá se ale třeba i s možností jednoduché výměny jejích hrotů, které mají být dostupné v různých tloušťkách a tedy je půjde přizpůsobit přesně té činnosti, kterou bude chtít uživatel na displeji iPadu zrovna dělat. Kdy přesně se odhalení této novinky dočkáme je ale zatím ve hvězdách. K představení iPadů totiž mělo údajně dojít už na konci března, poté byl předpovídán duben a nyní se jako nejreálnější jeví květen.