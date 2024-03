Nové iPady Pro dorazí i ve verzi s matným displejem! Navíc nemusí být jediné

Zdály se vám v posledních letech iPady Pro nudné? Pak vás letošní model dost možná nadchne. Apple se jej totiž podle celé řady uniklých informací chystá zásadně přepracovat, přičemž počítá například s mírným redesignem, podporou bezdrátového nabíjení, přesunutím předního fotoaparátu z horního rámečku na bok a tak podobně. Před pár desítkami minut se navíc na světlo světa dostal další extrémně zajímavý únik, dle kterého bude displej iPadu Pro do jisté míry kopírovat Pro Display XDR, tedy monitor za dobrých 140 000 Kč „v základu“.

S novou informací přišel konkrétně leaker vystupující pod přezdívkou Instant Digital, dle kterého bude Apple nové iPady Pro prodávat jak ve verzi s klasickým lesklým displejem, tak i ve verzi s matným displejem se speciální nanotexturou, která bude snižovat odlesky světla. Displej se tak stane například na slunci podstatně lépe čitelným, přičemž u iPadu by mohl být matný povrch velmi vítán i kvůli Apple Pencil, jelikož by lépe simuloval povrch papíru. Jedním dechem je ale třeba dodat, že sklo s nanotexturou se hůře čistí kvůli tomu, že je mírně naleptáno a v pórech se tedy snáze drží nečistoty. Je proto otázkou, jak by displej iPadu vypadal v případě, že bude uživatel zařízení intenzivně ovládat pomocí dotyků.

Možná podoba iPadu Pro (2024)

Velmi zajímavou zprávou je pak i to, že Apple kromě iPadů Pro údajně přemýšlel o nasazení matného displeje i u nových iPadů Air. U těch však zatím leaker není schopen potvrdit, zda se nakonec dvou typů displeje skutečně dočkají, nebo se jednalo jen o pokus. Co však leaker naopak potvrdit může, je představení jak řady Air, tak i Pro příští týden. Zda se tak však stane ukáže ve výsledku až čas. Zrovna Instant Digital má totiž na svém kontě jak několik přesných předpovědí, tak i několik blamáží, které se nenaplnily. A jedna z nich se točí třeba právě kolem iPadů, kdy příchod nového Airu předpovídal na říjen 2023, což se nestalo.