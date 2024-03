Dorazí nové iPady skutečně už příští týden? Apple je prý začal rozvážet po celém světě

Dorazí nová generace iPadů Air a Pro již příští týden, nebo na ní budeme čekat ještě déle? Tak přesně tato otázka rezonuje v posledních dnech ve fanouškovském světě Applu snad nejvíc ze všech. Nové iPady jsou totiž ve velkém očekávány, avšak dosavadní úniky se neshodují v tom, kdy přesně mají dorazit. Zatímco některé totiž předpovídaly příchod již v předešlých týdnech, jiné hovoří o příštím úterý 26. března a další jsou pak přesvědčeny dokonce až o vydání iPadů v dubnu. Přestože si v redakci myslíme, že poslední varianta je ta nejpravděpodobnější, jelikož za ní jednak stojí velmi spolehlivý novinář Mark Gurman z Bloombergu a jednak by nedávalo příliš smysl představit iPady jen zhruba tři týdny po představení MacBooku Air M3 a nespojit tyto věci v jednu, internetem nyní koluje další náznak dřívějšího launche.

O ten se opět postaral leaker Instant Digital, který jako jeden z prvních v předešlých dnech vypustil informace o představením iPadů Air a Pro ke 26. březnu skrze tiskovou zprávu. Tento zdroj nyní tvrdí, že se Apple na vydání novinek příští týden již intenzivně připravuje a to mimo jiné i tím, že začal z Číny ve velkém rozesílat již vyrobené iPady do skladů v USA a dalších zemích, ze kterých je bude následně zasílat přímo koncovým zákazníkům. Bohužel však není schopen svá slova čímkoliv podložit a je tedy otázkou, nakolik je lze brát jako realitu.

Slova leakera o rozšiřování iPadů do distribučních skladů po celém světě jsou do jisté míry zvláštní i z toho důvodu, že popírají jen několik desítek hodin staré tvrzení Marka Gurmana ohledně speciální verze iPadOS 17.4. Ten se nechal konkrétně slyšet, že Apple pro nové iPady (minimálně tedy iPady Pro) chystá upravenou verzi iPadOS 17.4, která jim má být perfektně přizpůsobená, ale vzhledem k tomu, že na ní stále pracuje, může být odhalení iPadů odloženo klidně až na polovinu dubna. Po dokončení prací na OS a jeho následném otestování totiž musí být software dodán do fabrik, ve kterých bude na iPady nainstalován. Právě tento proces by však měl mít dle leakera Instant Digital Apple již za sebou, což se zdá vzhledem k věrohodnosti Marka Gurmana docela zvláštní. Ale kdo ví, třeba nás Apple příští týden opravdu překvapí.