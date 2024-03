Jedna z nejočekávanějších změn chystaných iPadů Air prý nakonec nedorazí

Příchod nové generace iPadů Air možná nakonec bude pro leckoho solidním zklamáním. Tvrdí to alespoň v minulosti přesný leaker ShrimpApplePro, dle kterého visí velký otazník nad tím, zda Apple představí světu spolu s 10,9″ iPadem Air i jeho větší verzi, kterou spousta zdrojů již dlouhé měsíce předpovídá. Ve výrobních závodech má totiž podle leakera alespoň zatím vznikat jen menší model a po tom větším není ani vidu, ani slechu.

Leaker sice připouští, že je možné, že se větší iPad Air vyrábí zkrátka jen v jiném závodě, kvůli čemuž tak o něm nemá takový přehled, nicméně toto vysvětlení je dle něj relativně nepravděpodobné. V úvahu tak připadá buď to, že Apple svůj záměr uvést vedle 10,9″ modelu ještě 12,9″ variantu po vzoru iPadů Pro odpískal, nebo nastane stejná situace jako v minulosti s MacBookem Air. I ten totiž dorazil v M2 verzi zprvu jen ve 13″ variantě, na kterou však poté Apple navázal představením větší 15″ varianty.

Vyloučit se ale samozřejmě nedá ani to, že se leaker kompletně plete a iPady Air nakonec co nevidět dorazí jak v jejich standardních 10,9″, tak i nových 12,9″. Přeci jen, v minulosti jsme slyšeli takřka ze všech stran, že Apple o uvedení většího iPadu Air stojí a bylo by proto dost překvapivé, kdyby k tomuto kroku nakonec vůbec nedošlo. Ale kdo ví, na změny plánu je Apple přeci jen mistr.